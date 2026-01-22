Arnold Schwarzenegger trat in Kitzbühel auf das Society-Parkett
Da der Stanglwirt in Going schon seit vielen Jahren zum Zuhause von Arnold Schwarzenegger geworden ist, wenn er in Kitzbühel verweilt, veranstaltet er hier bereits zum fünften Mal sein "Special Dinner for Climate Action".
Dabei kamen exklusive Stücke aus dem privaten Besitz von Schwarzenegger unter den Hammer wie auch Skier von "HEAD" in einer limitierten Edition und ein Wohnzimmerkonzert von den Musik-Cowboys "The Boss Hoss". Und wer es wirklich wissen will, konnte sogar ein Work-out mit Schwarzenegger höchstpersönlich ersteigern.
Um die Börserl der anwesenden Gäste noch ein bisschen weiter zu öffnen, heizte die Rock-'n'-Roll-Band "The Baseballs" ordentlich ein.
Mit den Spendengeldern werden internationale Klimaschutzprojekte unterstützt, sowie die jährliche Klimakonferenz "Austrian World Summit" organisiert.
Schauspieler Mark Keller
Sascha Vollmer und Alec Völkel von "The Boss Hoss"
Skifahrer Dominik Paris, FIS-Chef Johan Eliasch, Arnold Schwarzenegger und Franz Klammer
Schauspieler Ralf Moeller
DJ Ötzi und Unternehmer Markus Meindl
Künstler Alexander Höller
Alexandra Wachter moderierte, Simon de Pury leitete die Auktion
Maria Hauser (Stanglwirt) mit Model Alena Gerber
Audemars-Piguet-Uhr
Kunstwerk "Special Anniversary Marilyn Monroe" von Michel Friess
Dabei waren Schauspieler Ralf Moeller, DJ Ötzi, Skilegende Franz Klammer und viele mehr.
