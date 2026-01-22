Austropromis

Arnold Schwarzenegger trat in Kitzbühel auf das Society-Parkett

Arnold Schwarzenegger und Franz Klammer
Arnold Schwarzenegger lud bereits zum fünften Mal zu seiner Klima-Charity.
22.01.26, 19:52

Da der Stanglwirt in Going schon seit vielen Jahren zum Zuhause von Arnold Schwarzenegger geworden ist, wenn er in Kitzbühel verweilt, veranstaltet er hier bereits zum fünften Mal sein "Special Dinner for Climate Action". 

Dabei kamen exklusive Stücke aus dem privaten Besitz von Schwarzenegger unter den Hammer wie auch Skier von "HEAD" in einer limitierten Edition und ein Wohnzimmerkonzert von den Musik-Cowboys "The Boss Hoss". Und wer es wirklich wissen will, konnte sogar ein Work-out mit Schwarzenegger höchstpersönlich ersteigern.

Arnold Schwarzenegger macht sich fesch für das Hahnenkammwochenende

Um die Börserl der anwesenden Gäste noch ein bisschen weiter zu öffnen, heizte die Rock-'n'-Roll-Band "The Baseballs" ordentlich ein. 

Mit den Spendengeldern werden internationale Klimaschutzprojekte unterstützt, sowie die jährliche Klimakonferenz "Austrian World Summit" organisiert.

SPECIAL DINNER FOR CLIMATE ACTION: RED CARPET - KELELR

Schauspieler Mark Keller

SPECIAL DINNER FOR CLIMATE ACTION: RED CARPET - THE BOSSHOSS

Sascha Vollmer und Alec Völkel von "The Boss Hoss"

SPECIAL DINNER FOR CLIMATE ACTION: RED CARPET - PARIS/ELIASCH/SCHWARZENEGGER/KLAMMER

Skifahrer Dominik Paris, FIS-Chef Johan Eliasch, Arnold Schwarzenegger und Franz Klammer

SPECIAL DINNER FOR CLIMATE ACTION: RED CARPET - RALPH MOELLER

Schauspieler Ralf Moeller

SPECIAL DINNER FOR CLIMATE ACTION: RED CARPET - DJ OETZI / MARKUS MEINDL

DJ Ötzi und Unternehmer Markus Meindl

SPECIAL DINNER FOR CLIMATE ACTION: RED CARPET -ALEXANDER HÖLLER

Künstler Alexander Höller

SPECIAL DINNER FOR CLIMATE ACTION: RED CARPET -ALEXANDRA WACHTER/SIMON PURY

Alexandra Wachter moderierte, Simon de Pury leitete die Auktion

SPECIAL DINNER FOR CLIMATE ACTION: RED CARPET - MARIA HAUSER / ANNALENA GERBER

Maria Hauser (Stanglwirt) mit Model Alena Gerber

SPECIAL DINNER FOR CLIMATE ACTION: RED CARPET - AUDEMARS PIGUET UHR

Audemars-Piguet-Uhr

SPECIAL DINNER FOR CLIMATE ACTION: RED CARPET - AUDEMONROE - MONROE-GEMÄLDE

Kunstwerk "Special Anniversary Marilyn Monroe" von Michel Friess

Dabei waren Schauspieler Ralf Moeller, DJ Ötzi, Skilegende Franz Klammer und viele mehr.

kurier.at, SW  | 

