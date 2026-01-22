Arnold Schwarzenegger trat in Kitzbühel auf das Society-Parkett

Da der Stanglwirt in Going schon seit vielen Jahren zum Zuhause von Arnold Schwarzenegger geworden ist, wenn er in Kitzbühel verweilt, veranstaltet er hier bereits zum fünften Mal sein "Special Dinner for Climate Action".

Dabei kamen exklusive Stücke aus dem privaten Besitz von Schwarzenegger unter den Hammer wie auch Skier von "HEAD" in einer limitierten Edition und ein Wohnzimmerkonzert von den Musik-Cowboys "The Boss Hoss". Und wer es wirklich wissen will, konnte sogar ein Work-out mit Schwarzenegger höchstpersönlich ersteigern.