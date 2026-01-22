Arnold Schwarzenegger macht sich fesch für das Hahnenkammwochenende

Ganz Kitzbühel ist im Hahnenkammfieber. Auch Superpromi Arnold Schwarzenegger ist bereits eingetroffen. Seit Mittwoch weilt er in der Gamsstadt. Und damit er für seine ganzen Termine fesch angezogen ist, schaute er auch gleich bei der Manufaktur Habsburg vorbei. Dort checkte er sich einen anthrazitfarbenen "Johann Karl"-Janker. Er sei dem Hause sehr verbunden, heißt es.

Begleitet wird Schwarzenegger von seinem Sohn Christopher. Für ihn ist es das zweite Mal in Kitzbühel. 2024 war er dort das erste Mal an der Seite seines Vaters zu sehen.