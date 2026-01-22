Arnold Schwarzenegger macht sich fesch für das Hahnenkammwochenende
Ganz Kitzbühel ist im Hahnenkammfieber. Auch Superpromi Arnold Schwarzenegger ist bereits eingetroffen. Seit Mittwoch weilt er in der Gamsstadt.
Und damit er für seine ganzen Termine fesch angezogen ist, schaute er auch gleich bei der Manufaktur Habsburg vorbei. Dort checkte er sich einen anthrazitfarbenen "Johann Karl"-Janker. Er sei dem Hause sehr verbunden, heißt es.
Begleitet wird Schwarzenegger von seinem Sohn Christopher. Für ihn ist es das zweite Mal in Kitzbühel. 2024 war er dort das erste Mal an der Seite seines Vaters zu sehen.
Heute Abend findet ja im Stanglwirt Schwarzeneggers "Special Dinner for Climate Action" statt. Dort kommen heuer etwa "Head"-Ski sowie ein Work-out mit Schwarzenegger höchstpersönlich unter den Hammer. Auch ein Wohnzimmerkonzert mit den Rockern von "The Boss Hoss" (die übrigens auch den Wiener Opernball besuchen werden) steht auf dem Auktionszettel. Und die Band "The Baseballs" wird den Gästen einheizen.
Viel Zeit zum Erholen hat Schwarzenegger dann aber nicht, denn bereits am Freitag steht beim Stanglwirt die traditionelle Weißwurstparty auf dem Programm, was für Arnie als absoluter Pflichttermin gilt.
