Arnold Schwarzenegger traf bei Hahnenkamm-Abfahrt auf Fußballstar

Der "Terminator" erlebte auf der VIP-Tribüne am Fuße der Streif selbst einen Fan-Moment.
24.01.26, 13:43

Auf der VIP-Tribüne des Hahnenkammrennens tummeln sich dieser Tage Reich, Schön und Berühmt. Und bei der Abfahrt nahm dort auch "Terminator" Arnold Schwarzenegger Platz, der naturgemäß immer von vielen Fans umzingelt ist.

33. Weißwurstparty: Großes G’riss um die Stars und um die Weißwürste

Doch am Samstag wurde er selbst zum Fan, wie er auf Instagram schrieb. "Ich hatte das Glück, gerade einigen der besten Skifahrer der Welt beim Hahnenkammrennen zugesehen zu haben und dann hatte ich noch mehr Glück".

Und damit meinte er, dass er Fußball-Superstar Zlatan Ibrahimović getroffen hatte, der sich ebenfalls die Abfahrt angeschaut hat. "Es war fantastisch einen der größten Fußballspieler aller Zeiten getroffen, zu haben. Genieße Österreich, mein Freund", freute sich Schwarzenegger.

Die Bewunderung ist aber wohl gegenseitig, denn auch Ibrahimović postete ein Bild mit den Worten "We'll be back" (Wir kommen zurück).

