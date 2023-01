"GZSZ"-Schauspielerin Anna Juliana Jaenner ist schwanger

In der Schwangerschaft mache ihr momentan die √úbelkeit zu schaffen, sagte Jaenner in einem Interview mit Bild (Montag). Am besten helfe ihr dagegen Bewegung wie Fitnesstraining, Pilates oder Yoga. "Das ist bei mir das absolute Wundermittel."

Vater des Kindes sei ihr Freund, sagte Jaenner weiter. Der 36-Jährige sei nicht in der Filmbranche tätig. "Wir haben uns beim Online-Dating kennengelernt", erzählte die Schauspielerin.

Jaenner wurde in Wien geboren und lebt in Berlin. In der Daily Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" spielte sie die Rolle der Olivia Christen.