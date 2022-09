"Guardians of the Galaxy"-Star Dave Bautista in Wien gesichtet

Als Wrestler stieg Dave Bautista (53) unter dem Namen „The Animal” in den Ring, auch in Hollywood sorgt der 1,98 Meter-Riese fĂŒr jede Menge Action. Ob als Drax der Zerstörer in "Guardians of the Galaxy", Bösewicht Mr. Hinx in "James Bond 007: Spectre", im Science-Fiction-Film "Blade Runner 2049" oder als "Bestie" Rabban in "Dune", der Ex-Wrestler ist aus der US-Filmindustrie nicht mehr wegzudenken.

Derzeit befindet sich der Marvel-Star in Wien und stattete auch der Albertina einen Besuch ab.