Große Trauer bei Supertalent-Gewinner Lukas: Hund Falco ist gestorben

In der RTL-Show "Das Supertalent" begeisterte 2013 der Wiener Lukas Pratschker mit seinem süßen Border Collie Falco (geboren 2009). Die beiden wurden sogar Sieger. 2019 versuchten sie ihr Glück bei der US-Show "America's Got Talent" und schafften es bis ins Halbfinale.

Jetzt musste sich Pratschker aber von seinem treuen Begleiter Falco verabschieden. "Falco, versprich mir, dass du nicht aufhörst, im Himmel zu tanzen, und dass du so hell leuchten wirst wie immer, damit ich dich als den hellsten aller Sterne leuchten sehen kann", postete er auf Facebook.

Pratschker betreibt in Wien eine "School of Dog" in der er seine Erfahrungen als Hundetrainer weitergibt.