Große Liebe für alle Felle: Prominente Katzenliebhaber

Er hat drei „Raritäten“: Herbert (3), Silvan (6) und Mimi (7), die er am Tag vor seiner Hochzeit mit Christiana in einem alten Bergbauernhof fand und rettete. Mimi ist wie ein Wachhund, faucht bei Fremden und knabbert im Bedarfsfall auch mal an Zehen: „Ansonsten ist sie kuschelig, streichelweich und geht vor allem mir zu, die Burschen sind auf meine Frau fixiert. Ich wollte immer einen Hund, aber die Liebe zu Katzen wird täglich größer – ich könnte nicht mehr ohne sie leben.“

Das kann Barbara Karlich (53), seit 23 Jahren die ungekrönte Talkqueen des ORF-Nachmittags, unterschreiben: Sie wohnt am Neufelder See zur Miete bei Monsieur Stropnique (nach einem lieben Bekannten namens Karl Stropnik) und seiner Schwester Miss Sophie (nach der 90-Jährigen vom TV-Sketch „Dinner for One“), beide 12: „Katzen sind göttliche Wesen, gesegnet mit schwarzem Humor, wunderschön, geschickt, elegant, kuschelig und mystisch. Oh, Moment, hab ich mich da jetzt selbst beschrieben? Im Ernst: Monsieur & Miss bringen mich mit ihrem dalkerten (= tollpatschigen) G’schau jeden Tag zum Lachen. Außerdem heilen und trösten sie.“ – daher: „Eine Welt ohne Katzen wäre fad und sinnlos.“