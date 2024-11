"Gossip Girl"-Star Ed Westwick besuchte edles Event in Wien

Wien dürfte im Moment wirklich ein Anziehungspunkt für internationale Stars sein. Erst besuchten die deutsche Sängerin Sarah Engels , sowie das Sportlerpaar Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger den Christkindlmarkt auf dem Wiener Rathausplatz und jetzt hat sogar ein Hollywood-Star den Weg in die österreichische Hauptstadt gefunden.

So besuchte der britische Schauspieler Ed Westwick, der in der Serie "Gossip Girl" Chuck Bass verkörpert, die Präsentation des neuen Mercedes Maybach in der Wiener Hofburg, wie er jetzt auf Instagram gepostet hat.