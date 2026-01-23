Glanzvoller Kaffeesiederball mit zwei prominenten "Nicht-Kaffee-Trinkern"
Freitagnacht wurde zum 67. Mal zum legendären Wiener Kaffeesiederball geladen und die Hofburg wurde erneut "zum größten und schönsten Kaffeehaus der Welt, in dem die Wiener Kaffeehauskultur in all ihrer Vielfalt gefeiert wird", so die Ballveranstalter Anna Karnitscher und Wolfgang Binder.
Diesmal stand die Ballnacht unter dem Motto "Wiener Kaffeehauskultur – Die Kunst der Gemütlichkeit". Damit sollen die bekannten Künstlerinnen und Künstler sowie Architektinnen und Architekten, die die besonderen Inneneinrichtungen und deren textile Ausgestaltung in den Kaffeehäusern geschaffen haben, gefeiert werden.
Der Ball strahlte in allen Facetten der Farbe Rot. Auch die Moderatorin des Abends, Teresa Vogl, ließ sich von dieser Farbe für ihr Ballkleid, designt von Christian Seibold, inspirieren.
Das "Late Night Konzert" im Festsaal stand ganz im Zeichen des Song Contests, denn die Band "Bad Powells" sorgte mit den ESC-Hits wie "Waterloo", "Merci Cherie" oder "Love shine a light" für gute Stimmung.
Die Gäste:
Kaffeesiederball 2026
Irmgard, Bernd und Anita Querfeld
Kaffeesiederball 2026
Teresa Vogl in einem Kleid von Christian Seibold
Kaffeesiederball 2026
Werner und Martina Fasslabend
Kaffeesiederball 2026
Monika Ballwein und Christine Marek
Kaffeesiederball 2026
Sila Sahin in Diana Saroni mit Designer Alexis F. Gonzalez
Kaffeesiederball 2026
Infrastrukturminister Peter Hanke mit seiner Frau Sabine
Kaffeesiederball 2026
Christina Meinl und Virginia Ernst
Kaffeesiederball 2026
Kabarettistin Nina Hartmann und Schauspieler Martin Leutgeb
Unter den Gästen gesichtet: Musikerin Virginia Ernst, die den Ball zum ersten Mal besuchte, Schauspieler Martin Leutgeb und Kabarettistin Nina Hartmann. Letztere trinkt übrigens "gar keinen" Kaffee. "Ich liebe den Geruch von Kaffee, habe auch immer einen zu Hause, wenn Freunde kommen, aber selbst trinke ich keinen."
Auch Martin Leutgeb deklarierte sich als Fan des Kaffeeduftes, nicht aber des Getränks an sich. "Zwei Nicht-Kaffeetrinker am Kaffeesiederball", lachten sie.
Kommentare