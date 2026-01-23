Austropromis

Glanzvoller Kaffeesiederball mit zwei prominenten "Nicht-Kaffee-Trinkern"

Katya Mizera, Aaaron Karl und Doro Altenburger
Die Wiener Hofburg verwandelte sich Freitagnacht in das "größte und schönste Kaffeehaus der Welt".
Von Lisa Trompisch und Stefanie Weichselbaum
23.01.26, 21:33

Freitagnacht wurde zum 67. Mal zum legendären Wiener Kaffeesiederball geladen und die Hofburg wurde erneut "zum größten und schönsten Kaffeehaus der Welt, in dem die Wiener Kaffeehauskultur in all ihrer Vielfalt gefeiert wird", so die Ballveranstalter Anna Karnitscher und Wolfgang Binder.

Diesmal stand die Ballnacht unter dem Motto "Wiener Kaffeehauskultur – Die Kunst der Gemütlichkeit". Damit sollen die bekannten Künstlerinnen und Künstler sowie Architektinnen und Architekten, die die besonderen Inneneinrichtungen und deren textile Ausgestaltung in den Kaffeehäusern geschaffen haben, gefeiert werden.

Wiener Philharmonikerball: Tanz der Taditionen und wer auf Krücken kam

Der Ball strahlte in allen Facetten der Farbe Rot. Auch die Moderatorin des Abends, Teresa Vogl, ließ sich von dieser Farbe für ihr Ballkleid, designt von Christian Seibold, inspirieren.

Das "Late Night Konzert" im Festsaal stand ganz im Zeichen des Song Contests, denn die Band "Bad Powells" sorgte mit den ESC-Hits wie "Waterloo", "Merci Cherie" oder "Love shine a light" für gute Stimmung.

Die Gäste:

Unter den Gästen gesichtet: Musikerin Virginia Ernst, die den Ball zum ersten Mal besuchte, Schauspieler Martin Leutgeb und Kabarettistin Nina Hartmann. Letztere trinkt übrigens "gar keinen" Kaffee. "Ich liebe den Geruch von Kaffee, habe auch immer einen zu Hause, wenn Freunde kommen, aber selbst trinke ich keinen." 

Auch Martin Leutgeb deklarierte sich als Fan des Kaffeeduftes, nicht aber des Getränks an sich. "Zwei Nicht-Kaffeetrinker am Kaffeesiederball", lachten sie.

