Glanzvoller Kaffeesiederball mit zwei prominenten "Nicht-Kaffee-Trinkern"

Freitagnacht wurde zum 67. Mal zum legendären Wiener Kaffeesiederball geladen und die Hofburg wurde erneut "zum größten und schönsten Kaffeehaus der Welt, in dem die Wiener Kaffeehauskultur in all ihrer Vielfalt gefeiert wird", so die Ballveranstalter Anna Karnitscher und Wolfgang Binder. Diesmal stand die Ballnacht unter dem Motto "Wiener Kaffeehauskultur – Die Kunst der Gemütlichkeit". Damit sollen die bekannten Künstlerinnen und Künstler sowie Architektinnen und Architekten, die die besonderen Inneneinrichtungen und deren textile Ausgestaltung in den Kaffeehäusern geschaffen haben, gefeiert werden.

Der Ball strahlte in allen Facetten der Farbe Rot. Auch die Moderatorin des Abends, Teresa Vogl, ließ sich von dieser Farbe für ihr Ballkleid, designt von Christian Seibold, inspirieren. Das "Late Night Konzert" im Festsaal stand ganz im Zeichen des Song Contests, denn die Band "Bad Powells" sorgte mit den ESC-Hits wie "Waterloo", "Merci Cherie" oder "Love shine a light" für gute Stimmung. Die Gäste:

Irmgard, Bernd und Anita Querfeld
Teresa Vogl in einem Kleid von Christian Seibold
Werner und Martina Fasslabend
Monika Ballwein und Christine Marek
Sila Sahin in Diana Saroni mit Designer Alexis F. Gonzalez
Infrastrukturminister Peter Hanke mit seiner Frau Sabine
Christina Meinl und Virginia Ernst
Kabarettistin Nina Hartmann und Schauspieler Martin Leutgeb