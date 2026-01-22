Austropromis

Wiener Philharmonikerball: Tanz der Taditionen und wer auf Krücken kam

Paul Halwax, Maddalena Del Gobbo, Agnes und Rudolf Buchbinder
Im Wiener Musikverein fand am Donnerstag das besonders elegante gesellschaftliche Ereignis statt.
Von Lisa Trompisch und Stefanie Weichselbaum
on Beginn an – 1924 fand der erste Ball statt – versteht sich der Wiener Philharmonikerball im Musikverein als Fest der Musik, des Tanzes und der Konversation. Am Donnerstag wurde "der schönste Konzertsaal der Welt" (Zitat Ballorganisator und erster Tubist Paul Halwax) zum 83. Mal  zum schönsten Ballsaal der Welt. 

Maestro Daniel Harding dirigierte zum zweiten Mal die Balleröffnung. Am Programm stand der Walzer von Johann Strauß Sohn "Rosen aus dem Süden". Dieser wurde übrigens zum ersten Mal bereits 1928 unter Franz Schalk gespielt.

Paul Halwax organisiert ein letztes Mal den Philharmonikerball

Für die Choreografie des Jungdamen- und Jungherren-Komitees  zeichnete auch heuer wieder Thomas Schäfer-Elmayer verantwortlich. Neben dem festlich geschmückten Saal und den schönen Roben gab es auch sonst einiges zu sehen – wie zum Beispiel die Fotoausstellung über die Konzertmeister der Wiener Philharmoniker von einst und heute im PORR-Saal. 

Für Paul Halwax, der mit Krücken kam, da er  sich bei der Probe verletzt hatte, war das der letzte Ball als Organisator. "Ich glaube, es waren wunderbare neun Jahre, auch wenn es oft sehr herausfordernd war. Es hat oft Passagen gegeben, wo es etwas eng mit dem Ablauf wurde. Manchmal waren wir auch nicht  hundertprozentig fertig, aber unsere Gäste sind so dankbar und es hat sich nie jemand beschwert", erzählte er dem KURIER. Und auch ohne ihn als Organisator "dreht sich die Welt ja eh weiter, gerade im Dreivierteltakt."

Die Ballgäste:

46-221910140

Philharmonikerball

Gloria Habsburg, Agnes Husslein (mit völlig neuer Frisur) und Francesca Thyssen-Bornemisza

46-221908760

Philharmonikerball

Forum-Alpbach-Präsident Othmar Karas kam alleine, da seine Frau krank wurde

46-221908802

Philharmonikerball

Martina und Werner Fasslabend

46-221908868

Philharmonikerball

Werner und Brigitte Hesoun

46-221909405

Philharmonikerball

Opernsängerin Zoryana Kushpler mit ihrem Mann Mikhail Bron

46-221909427

Philharmonikerball

Maria Großbauer in einer Robe von Eva Poleschinski, die sie schon am Opernball 2020 getragen hat

46-221908707

Philharmonikerball

Andreas Treichl und Desirée Treichl-Stürgkh

46-221908643

Philharmonikerball

Andreas Schager, Lidia Baich und Clemens Unterreiner

46-221909497

Philharmonikerball

Porr-Chef Karl-Heinz Strauss mit seiner Ehefrau Carolin

46-221909498

Philharmonikerball

Organist Wolfgang Kogert mit ORF-Moderatorin Teresa Vogl

46-221909836

Philharmonikerball

Schauspielerin Sila Sahin mit Designer Alexis F. Gonzalez

46-221909854

Philharmonikerball

Ballerina Liudmila Konovalova

46-221908010

Philharmonikerball

Flughafen-Vorstand Günther Ofner mit Ehefrau Renate Schandl-Bauer

46-221908759

Philharmonikerball

Salzburgs Festspielpräsidentin Kristina Hammer

46-221911280

Philharmonikerball

Desirée Treichl-Stürgkh, Francesca Thyssen-Bornemisza, Agnes Husslein und Kristina Venturini

46-221911362

Philharmonikerball

Stefan Ottrubay mit seiner Lebensgefährtin Petra Mayer

Sein Philharmonikerball-Debüt feierte der ehemalige deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder. Er kam mit seiner Ehefrau So-yeon auf Einladung von Unternehmer und Netzwerker Gerald Gerstbauer und dessen Ehefrau, Schauspielerin und Berndorf-Intendantin  Kristina Sprenger. Eine "gute Bekanntschaft" würde die beiden Paare verbinden. 

Ebenfalls unter den Gästen: Stargeigerin Lidia Baich, Tenor Andreas Schager,  ORF-Kulturexpertin Teresa Vogl, Pianist Rudolf Buchbinder, Galeristin Birgit Lauda, Kunsthistorikerin Agnes Husslein und viele mehr.

