Wiener Philharmonikerball: Tanz der Taditionen und wer auf Krücken kam
on Beginn an – 1924 fand der erste Ball statt – versteht sich der Wiener Philharmonikerball im Musikverein als Fest der Musik, des Tanzes und der Konversation. Am Donnerstag wurde "der schönste Konzertsaal der Welt" (Zitat Ballorganisator und erster Tubist Paul Halwax) zum 83. Mal zum schönsten Ballsaal der Welt.
Maestro Daniel Harding dirigierte zum zweiten Mal die Balleröffnung. Am Programm stand der Walzer von Johann Strauß Sohn "Rosen aus dem Süden". Dieser wurde übrigens zum ersten Mal bereits 1928 unter Franz Schalk gespielt.
Für die Choreografie des Jungdamen- und Jungherren-Komitees zeichnete auch heuer wieder Thomas Schäfer-Elmayer verantwortlich. Neben dem festlich geschmückten Saal und den schönen Roben gab es auch sonst einiges zu sehen – wie zum Beispiel die Fotoausstellung über die Konzertmeister der Wiener Philharmoniker von einst und heute im PORR-Saal.
Für Paul Halwax, der mit Krücken kam, da er sich bei der Probe verletzt hatte, war das der letzte Ball als Organisator. "Ich glaube, es waren wunderbare neun Jahre, auch wenn es oft sehr herausfordernd war. Es hat oft Passagen gegeben, wo es etwas eng mit dem Ablauf wurde. Manchmal waren wir auch nicht hundertprozentig fertig, aber unsere Gäste sind so dankbar und es hat sich nie jemand beschwert", erzählte er dem KURIER. Und auch ohne ihn als Organisator "dreht sich die Welt ja eh weiter, gerade im Dreivierteltakt."
Die Ballgäste:
Gloria Habsburg, Agnes Husslein (mit völlig neuer Frisur) und Francesca Thyssen-Bornemisza
Forum-Alpbach-Präsident Othmar Karas kam alleine, da seine Frau krank wurde
Martina und Werner Fasslabend
Werner und Brigitte Hesoun
Opernsängerin Zoryana Kushpler mit ihrem Mann Mikhail Bron
Maria Großbauer in einer Robe von Eva Poleschinski, die sie schon am Opernball 2020 getragen hat
Andreas Treichl und Desirée Treichl-Stürgkh
Andreas Schager, Lidia Baich und Clemens Unterreiner
Porr-Chef Karl-Heinz Strauss mit seiner Ehefrau Carolin
Organist Wolfgang Kogert mit ORF-Moderatorin Teresa Vogl
Schauspielerin Sila Sahin mit Designer Alexis F. Gonzalez
Ballerina Liudmila Konovalova
Flughafen-Vorstand Günther Ofner mit Ehefrau Renate Schandl-Bauer
Salzburgs Festspielpräsidentin Kristina Hammer
Desirée Treichl-Stürgkh, Francesca Thyssen-Bornemisza, Agnes Husslein und Kristina Venturini
Stefan Ottrubay mit seiner Lebensgefährtin Petra Mayer
Sein Philharmonikerball-Debüt feierte der ehemalige deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder. Er kam mit seiner Ehefrau So-yeon auf Einladung von Unternehmer und Netzwerker Gerald Gerstbauer und dessen Ehefrau, Schauspielerin und Berndorf-Intendantin Kristina Sprenger. Eine "gute Bekanntschaft" würde die beiden Paare verbinden.
Ebenfalls unter den Gästen: Stargeigerin Lidia Baich, Tenor Andreas Schager, ORF-Kulturexpertin Teresa Vogl, Pianist Rudolf Buchbinder, Galeristin Birgit Lauda, Kunsthistorikerin Agnes Husslein und viele mehr.
