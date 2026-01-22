Wiener Philharmonikerball: Tanz der Taditionen und wer auf Krücken kam

on Beginn an – 1924 fand der erste Ball statt – versteht sich der Wiener Philharmonikerball im Musikverein als Fest der Musik, des Tanzes und der Konversation. Am Donnerstag wurde "der schönste Konzertsaal der Welt" (Zitat Ballorganisator und erster Tubist Paul Halwax) zum 83. Mal zum schönsten Ballsaal der Welt. Maestro Daniel Harding dirigierte zum zweiten Mal die Balleröffnung. Am Programm stand der Walzer von Johann Strauß Sohn "Rosen aus dem Süden". Dieser wurde übrigens zum ersten Mal bereits 1928 unter Franz Schalk gespielt.

Für die Choreografie des Jungdamen- und Jungherren-Komitees zeichnete auch heuer wieder Thomas Schäfer-Elmayer verantwortlich. Neben dem festlich geschmückten Saal und den schönen Roben gab es auch sonst einiges zu sehen – wie zum Beispiel die Fotoausstellung über die Konzertmeister der Wiener Philharmoniker von einst und heute im PORR-Saal. Für Paul Halwax, der mit Krücken kam, da er sich bei der Probe verletzt hatte, war das der letzte Ball als Organisator. "Ich glaube, es waren wunderbare neun Jahre, auch wenn es oft sehr herausfordernd war. Es hat oft Passagen gegeben, wo es etwas eng mit dem Ablauf wurde. Manchmal waren wir auch nicht hundertprozentig fertig, aber unsere Gäste sind so dankbar und es hat sich nie jemand beschwert", erzählte er dem KURIER. Und auch ohne ihn als Organisator "dreht sich die Welt ja eh weiter, gerade im Dreivierteltakt." Die Ballgäste:

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Philipp Hutter Philharmonikerball Gloria Habsburg, Agnes Husslein (mit völlig neuer Frisur) und Francesca Thyssen-Bornemisza Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Philipp Hutter Philharmonikerball Forum-Alpbach-Präsident Othmar Karas kam alleine, da seine Frau krank wurde Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Philipp Hutter Philharmonikerball Martina und Werner Fasslabend Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Philipp Hutter Philharmonikerball Werner und Brigitte Hesoun Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Philipp Hutter Philharmonikerball Opernsängerin Zoryana Kushpler mit ihrem Mann Mikhail Bron Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Philipp Hutter Philharmonikerball Maria Großbauer in einer Robe von Eva Poleschinski, die sie schon am Opernball 2020 getragen hat Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Philipp Hutter Philharmonikerball Andreas Treichl und Desirée Treichl-Stürgkh Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Philipp Hutter Philharmonikerball Andreas Schager, Lidia Baich und Clemens Unterreiner Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Philipp Hutter Philharmonikerball Porr-Chef Karl-Heinz Strauss mit seiner Ehefrau Carolin Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Philipp Hutter Philharmonikerball Organist Wolfgang Kogert mit ORF-Moderatorin Teresa Vogl Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Philipp Hutter Philharmonikerball Schauspielerin Sila Sahin mit Designer Alexis F. Gonzalez Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Philipp Hutter Philharmonikerball Ballerina Liudmila Konovalova Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Philipp Hutter Philharmonikerball Flughafen-Vorstand Günther Ofner mit Ehefrau Renate Schandl-Bauer Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Philipp Hutter Philharmonikerball Salzburgs Festspielpräsidentin Kristina Hammer Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Philipp Hutter Philharmonikerball Desirée Treichl-Stürgkh, Francesca Thyssen-Bornemisza, Agnes Husslein und Kristina Venturini Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Philipp Hutter Philharmonikerball Stefan Ottrubay mit seiner Lebensgefährtin Petra Mayer