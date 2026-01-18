Herrlich ehrlich

Paul Halwax organisiert ein letztes Mal den Philharmonikerball

Ein Mann im Anzug mit bunter Krawatte sitzt auf einem grünen Sessel, im Hintergrund steht eine große Pflanze.
Der erste Tubist über die Fazination des Balles, den strengen Dresscode und den Zusammenhalt der Philharmoniker.
Von Lisa Trompisch
18.01.26, 05:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Der gebürtige Burgenländer Paul Halwax (51) galt als Wunderkind. Seine Tuba-Karriere begann in der Musikkapelle Tadten und bereits mit 15 Jahren wurde er außerordentlicher Student an der Musikuni Wien. 

Und dabei wollte er eigentlich Trompete spielen, inspiriert von seinem Cousin, der Jazztrompeter ist. 

„Aber das Schicksal hat es anders gemeint, weil ich einen Kopf größer war als alle anderen. Und man hat einen Tubaspieler gebraucht in der Musikkapelle und so hat alles seinen Beginn genommen“, erzählt er in der KURIER TV-Sendung „Herrlich ehrlich – Menschen hautnah“.

Die ganze Sendung:

Herrlich ehrlich: Paul Halwax

Zusammenhalt

Seit 1997 spielt er bei den Wiener Philharmonikern, seit 2001 ist er dort Mitglied. Er schätzt vor allem den Zusammenhalt innerhalb des Orchesters sehr. 

„Wenn jemand Hilfe braucht, dann sind die Kollegen da.“ 1924 fand der erste Philharmonikerball statt: „Einerseits, um gesellschaftlich vernetzt zu sein, und andererseits, um den Reinerlös für die Witwen und Waisen zu spenden. Das ist eine Geschichte, die uns alle prägt. Das heißt, wir sind füreinander da, nicht nur für die Musiker, sondern auch für die Familien“, erzählt Halwax, der heuer bereits zum neunten Mal für die Organisation verantwortlich zeichnet.

Paul Halwax

Lisa Trompisch im „Herrlich ehrlich“-Gespräch mit Paul Halwax.

Am 22. Jänner ist es wieder soweit, dann wird der Musikverein zum schönsten Ballsaal der Welt. „Es ist auch der schönste Konzertsaal der Welt“, wirft Halwax lachend ein. Und der Andrang ist immer groß, innerhalb kürzester Zeit ist der Ball ausverkauft. 

Heuer wird übrigens ein britischer Dirigent den Taktstock schwingen – und zwar Daniel Harding (50). 

„Wir haben das Glück, das wir selbst die Dirigenten wählen. Und gerade beim Ball ist es so, dass er immer eine kleine Vorstufe für ein mögliches Neujahrskonzert oder Sommernachtskonzert ist, denn da muss sich der Dirigent auch beweisen, wenn er einen Wiener Walzer vor Publikum dirigiert. Und Daniel Harding ist wirklich einer, der eine ganz tolle Verbindung zum Orchester hat. Es gibt eine freundschaftliche Beziehung zwischen den Musikern und Daniel“, so der erste Tubist.

2019 hat Harding schon mal dirigiert, damals sprang er für Zubin Mehta (89), der aus gesundheitlichen Gründen verhindert war, ein. Und das mit einem gebrochenen Knöchel! 

„Er ist mit den Krücken einmarschiert und hat dann Fledermaus dirigiert. Es war unglaublich, mit welchem Elan.“ Heuer wird er „Rosen aus dem Süden“ dirigieren. 

Harding ist übrigens auch Pilot. „Er hat gesagt, das hilft ihm auch, einen gewissen Abstand zur Musik zu bekommen. Das machen viele Dirigenten. Sie brauchen oft Abstand, um dann wieder mit aller Kraft und mit allen Sinnen wieder an die Musik herangehen zu können. Ich würde mich einmal freuen, wenn wir mit ihm nach New York fliegen können. Das wäre wirklich eine schöne Sache.“

Silvia Schneider wird das ORF-Opernball-Moderatorenteam unterstützen

Strenger Dresscode

Beim Philharmonikerball herrscht auch ein strenger Dresscode: bodenlanges Abendkleid für die Damen und Frack oder Galauniform für die Herren. 

Die Gäste des Philharmonikerballs 2025

Ein Mann im Smoking und eine Frau im Abendkleid posieren für ein Foto.

Philharmonikerball

Ex-Kanzler Karl Nehammer mit seiner Frau Katharina

Ein Paar in Abendgarderobe bei einer formellen Veranstaltung, möglicherweise einem Ball.

Philharmonikerball

Ex-Raiffeisen-Generalanwalt Walter Rothensteiner mit Ehefrau Charlotte

Eröffnung des Wiener Opernballs mit Debütanten und Orchester in festlichem Saal.

Philharmonikerball

Die Debütanten beim Einzug

Der goldene Saal des Wiener Musikvereins mit Blumen geschmückt.

Philharmonikerball

Der prächtig geschmückte Musikvereinssaal

Eine Frau in einem goldenen, glitzernden Abendkleid posiert für ein Foto.

Philharmonikerball

Designerin Lena Hoschek setzt auf Nachhaltigkeit und führte ihr Opernballkleid nochmal aus

Ein älteres Paar in formeller Abendgarderobe posiert für ein Foto.

Philharmonikerball

Kunsthistorikerin Agnes Husslein-Arco mit Peter Husslein

Ein Mann im Smoking und eine Frau in einem langen Kleid posieren für ein Foto.

Philharmonikerball

Das Verlegerpaar Wolfgang und Angelika Rosam

Ein älteres Paar in formeller Kleidung posiert für ein Foto.

Philharmonikerball

Martina und Werner Fasslabend

Eine Frau in einem Abendkleid und ein Mann im Smoking posieren für ein Foto.

Philharmonikerball

Schauspielerin Kristina Sprenger mit Ehemann Gerald Gerstbauer

Ein Mann im Frack mit einer Ordensdekoration und eine Frau in einem eleganten schwarzen Kleid posieren für ein Foto.

Philharmonikerball

Desirée Treichl-Stürgkh und Andreas Treichl

Eine Frau in einem blauen Paillettenkleid und ein Mann im Smoking posieren für ein Foto.

Philharmonikerball

Hemdenmacher Niki Venturini mit Ehefrau Kristina

Ein elegant gekleidetes Paar posiert bei einer formellen Veranstaltung.

Philharmonikerball

Ex-Siemens-Chef Wolfgang Hesoun mit Ehefrau Brigitte

Ein Mann im Smoking steht vor einem Blumenarrangement.

Philharmonikerball

Bariton Clemens Unterreiner

Eine Frau in einem pinkfarbenen Abendkleid posiert auf einem Ball oder einer Gala.

Philharmonikerball

Stadttehater Wiener Neustadt-Chefin Maria Großbauer

Eine Frau in einem trägerlosen, bestickten Abendkleid posiert auf einer Treppe.

Philharmonikerball

Teresa Vogl in einem Kleid von Christian Seibold

Drei Personen in Abendgarderobe posieren für ein Foto.

Philharmonikerball

Christine Karas-Waldheim, Othmar Karas und Salzburger Festspielpräsidentin Kristina Hammer

Eine Frau in einem Paillettenkleid und ein Mann im Smoking posieren für ein Foto.

Philharmonikerball

WKO-Präsident Harald Mahrer mit seiner Frau Andrea

Eine Frau in einem eleganten, hellblauen Kleid mit Federn steht in einem prunkvollen Saal.

Philharmonikerball

Opernstar Anna Netrebko

Ein Mann im Frack und eine Frau in einem lila Abendkleid posieren für ein Foto.

Philharmonikerball

Opernsängerin Zoryana Kusphler mit Ehemann Mikhail Bron

Eine Frau in einem schulterfreien, bodenlangen Kleid mit einer Clutch in einem Ballsaal.

Philharmonikerball

Ballerina Liudmila Konovalova

Ein älteres Paar in formeller Kleidung posiert für ein Foto.

Philharmonikerball

Tanzschulbesiter Thomas Schäfer-Elmayer mit Christine Zach

Ein Mann im Smoking und eine Frau in einem orangefarbenen Kleid posieren für ein Foto.

Philharmonikerball

Künstler Erwin Wurm mit seiner Frau Elise Mougin-Wurm

Ein Mann im Frack und eine Frau im Abendkleid stehen lächelnd vor einer Holztür.

Philharmonikerball

Galeristin Birgit Lauda mit ihrem Lebensgefährten Marcus Sieberer

Ein Paar tanzt auf einem Ballsaal, die Frau trägt ein Federkleid.

Philharmonikerball

Anna Netrebko wagte ein Tänzchen mit Philharmoniker-Vorstand Daniel Froschauer

Ein Mann im Smoking und eine Frau im Abendkleid posieren mit Champagnergläsern für ein Foto.

Philahrmonikerball

Raiffeisen-General Michael Höllerer und Designerin Lena Hoschek

„Wir dürfen nicht vergessen, die Wiener Philharmoniker sind immer den Traditionen verbunden und wir haben große Traditionen. Und aus dieser Tradition heraus gehen wir in die Zukunft. Wir haben Verständnis für kleine Abweichungen im Dresscode, aber gerade bei den Damen ist es wichtig: Man sollte die Knöchel nicht sehen. Schlitze sind zu einem gewissen Maß erlaubt, da zählen wir auf das Verständnis der Damen, dem Anlass entsprechend sich würdig zu kleiden“, so Halwax, der selbst vier Fräcke besitzt. 

Präsidentin Christa Kummer läutet Countdown zum Jägerball ein

Die Gäste würden den Ball ausmachen. „Das ist ja das Geheimnis des Balles, nämlich der soziale Effekt, die sozialen Begebenheiten“, sagt Halwax, für den das der letzte Ball als Organisator wird.

„Da habe ich einen schönen Satz: Die Welt dreht sich ja eh weiter, gerade im Dreivierteltakt. Es gibt genügend Projekte. Ich muss ein bissl kürzertreten, ein bissl mehr auf mich aufpassen, mehr Sport machen, mehr Zeit mit der Familie, mit meiner Frau verbringen.“ 

Und er hätte schon die passende Nachfolge, beziehungsweise Nachfolgerin im Auge.

„Da gibt es eine äußerst nette Kollegin, deren Namen ich nicht verraten darf, weil offiziell sind die Wahlen erst im Juni, aber die würde das gerne machen und ich bin da absolut davon überzeugt, dass das eine tolle Phase wird. Ich bin natürlich bereit, ihr zu helfen, aber ich weiß schon jetzt, sie würde das großartig machen.“

Im Wandel

Wie sieht’s überhaupt mit dem Frauenanteil im Orchester aus? 

„Wir sind in einem Wandel und wir haben viele Frauen und die sind unglaublich tolle Musikerinnen. Und ich bewundere sie wirklich sehr. Wir haben einen großen Dienstaufwand und sie haben Familie, sie haben Kleinkinder, sie schaffen das alles – und wie man so schön sagt: Chapeau! Aber das ist wirklich eine unglaubliche Herausforderung und sie engagieren sich auch noch für den Verein. Sie leben die Wiener Philharmoniker mit 150, 200 Prozent Energie.“

Welche Musik Paul Halwax privat hört und noch viel mehr über die Philharmoniker und den Ball, sehen Sie im Video oben.

Mehr zum Thema

Konzert Interview
kurier.at, LT  | 

Kommentare