Präsidentin Christa Kummer läutet Countdown zum Jägerball ein

Wenn die Wiener Hofburg und die Spanische Hofreitschule in grünes Licht getaucht werden, dann ist der Jägerball wieder in vollem Gange, der heuer am 26. Jänner unter dem Motto "Klang der Berge - Tanz der Täler" stattfindet.

Für die Damen gilt dabei als Dresscode Dirndl oder Tracht, aber keine Lederhose, die Männer werden gebeten, im Jagdsmoking, Trachtenanzug oder in der knielangen Lederhose mit Sakko und Krawatte zu kommen. So lustig war der Jägerball 2025:

Jägerball NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit Bariton Clemens Unterreiner Jägerball Christa Kummer zeigte am Schießstand ihr Können Jägerball Auch NÖ-Landesjägermeister Josef Pröll ließ sich das nicht entgehen Jägerball Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Josef Pröll Jägerball Manuela und Stefan Kirchebner Jägerball Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig und Ex-Ministerin Elisabeth Köstinger Jägerball KURIER-Geschäftsführer Richard Grasl und Raiffeisen-General Michael Höllerer Jägerball Verteidigungsministerin Klaudia Tanner mit ihrem Mann Martin Jägerball Schauspielerin Kristina Sprenger und Ehemann Gerald Gerstbauer Jägerball Spitzengastronom Toni Mörwald mit seiner Frau Eva Jägerball Werner und Martina Fasslabend Jägerball Carola Lindenbauer (mit einem Hut ihres Großvaters) und KURIER-Geschäftsführer Richard Grasl Jägerball Klaudia Tanner, Michael Höllerer und Marion Göstl-Höllerer Jägerball Ex-Siemens-Chef Wolfgang Hesoun mit Ehefrau Brigitte Jägerball Alexander Pröll, Elisabeth Köstinger und Ex-Kanzler Sebastian Kurz Jägerball Geigerin Lidia Baich in einem Sportalm-Dirndl Jägerball Ex-Opernball-Lady Maria Großbauer und ZiB-Moderatorin Nadja Bernhard Jägerball Moderatorin Claudia Reiterer mit Julian Lockl und Simon Moser Jägerball Esterhazy-Vorstand Stefan Ottrubay mit seiner Partnerin Petra Mayer Jägerball Constanze Kurz designte das Dirndl von Kristina Sprenger Jägerball Toni Faber mit Begleitung Natalie Nemec Jägerball "Grünes Kreuz"-Präsidentin Christa Kummer in Hanna Trachten und mit Schmuck von Halder und Haarschmuck von Niely Hoetsch Jägerball Interimskanzler Alexander Schallenberg mit Maria Großbauer Jägerball Die Sacher-Chefs Matthias und Alexandra Winkler

Der 103. Jägerball steht unter der Patronanz des Bundeslandes Salzburg. Schon im Vorfeld wurde jetzt der Jägerballwein präsentiert. Die Präsidentin des Vereins "Grünes Kreuz" Christa Kummer und Winzer Lucas FX Pichler trafen sich mit Hofburg-Chef Armin Egger, um schon einmal mit einem Gläschen anzustoßen. Heuer fiel die Wahl auf einen Grüner Veltliner "Dürnsteiner" aus der Wachau, Jahrgang 2023, eben vom Weingut FX Pichler. Pro verkaufter Flasche spendet Motto Catering übrigens 1 Euro an den Verein "Grünes Kreuz".