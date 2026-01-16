Präsidentin Christa Kummer läutet Countdown zum Jägerball ein
Wenn die Wiener Hofburg und die Spanische Hofreitschule in grünes Licht getaucht werden, dann ist der Jägerball wieder in vollem Gange, der heuer am 26. Jänner unter dem Motto "Klang der Berge - Tanz der Täler" stattfindet.
Für die Damen gilt dabei als Dresscode Dirndl oder Tracht, aber keine Lederhose, die Männer werden gebeten, im Jagdsmoking, Trachtenanzug oder in der knielangen Lederhose mit Sakko und Krawatte zu kommen.
So lustig war der Jägerball 2025:
Jägerball
NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit Bariton Clemens Unterreiner
Jägerball
Christa Kummer zeigte am Schießstand ihr Können
Jägerball
Auch NÖ-Landesjägermeister Josef Pröll ließ sich das nicht entgehen
Jägerball
Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Josef Pröll
Jägerball
Manuela und Stefan Kirchebner
Jägerball
Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig und Ex-Ministerin Elisabeth Köstinger
Jägerball
KURIER-Geschäftsführer Richard Grasl und Raiffeisen-General Michael Höllerer
Jägerball
Verteidigungsministerin Klaudia Tanner mit ihrem Mann Martin
Jägerball
Schauspielerin Kristina Sprenger und Ehemann Gerald Gerstbauer
Jägerball
Spitzengastronom Toni Mörwald mit seiner Frau Eva
Jägerball
Werner und Martina Fasslabend
Jägerball
Carola Lindenbauer (mit einem Hut ihres Großvaters) und KURIER-Geschäftsführer Richard Grasl
Jägerball
Klaudia Tanner, Michael Höllerer und Marion Göstl-Höllerer
Jägerball
Ex-Siemens-Chef Wolfgang Hesoun mit Ehefrau Brigitte
Jägerball
Alexander Pröll, Elisabeth Köstinger und Ex-Kanzler Sebastian Kurz
Jägerball
Geigerin Lidia Baich in einem Sportalm-Dirndl
Jägerball
Ex-Opernball-Lady Maria Großbauer und ZiB-Moderatorin Nadja Bernhard
Jägerball
Moderatorin Claudia Reiterer mit Julian Lockl und Simon Moser
Jägerball
Esterhazy-Vorstand Stefan Ottrubay mit seiner Partnerin Petra Mayer
Jägerball
Constanze Kurz designte das Dirndl von Kristina Sprenger
Jägerball
Toni Faber mit Begleitung Natalie Nemec
Jägerball
"Grünes Kreuz"-Präsidentin Christa Kummer in Hanna Trachten und mit Schmuck von Halder und Haarschmuck von Niely Hoetsch
Jägerball
Interimskanzler Alexander Schallenberg mit Maria Großbauer
Jägerball
Die Sacher-Chefs Matthias und Alexandra Winkler
Der 103. Jägerball steht unter der Patronanz des Bundeslandes Salzburg. Schon im Vorfeld wurde jetzt der Jägerballwein präsentiert. Die Präsidentin des Vereins "Grünes Kreuz" Christa Kummer und Winzer Lucas FX Pichler trafen sich mit Hofburg-Chef Armin Egger, um schon einmal mit einem Gläschen anzustoßen.
Heuer fiel die Wahl auf einen Grüner Veltliner "Dürnsteiner" aus der Wachau, Jahrgang 2023, eben vom Weingut FX Pichler. Pro verkaufter Flasche spendet Motto Catering übrigens 1 Euro an den Verein "Grünes Kreuz".
Damit wird der karitative Gedanke des Balls gelebt. Immerhin wurde der erste Jägerball 1905 von Prinz Alexander zu Solms-Braunfels ins Leben gerufen, da dieser unschuldig in Not geratenen Jägern und ihren Familien helfen wollte.
Kommentare