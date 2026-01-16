Austropromis

Präsidentin Christa Kummer läutet Countdown zum Jägerball ein

Lucas FX Pichler, Christa Kummer und Armin Egger
Der Jägerballwein wurde präsentiert und kommt heuer aus der Wachau (Niederösterreich).
16.01.26, 18:39



Wenn die Wiener Hofburg und die Spanische Hofreitschule in grünes Licht getaucht werden, dann ist der Jägerball wieder in vollem Gange, der heuer am 26. Jänner unter dem Motto "Klang der Berge - Tanz der Täler" stattfindet.

Für die Damen gilt dabei als Dresscode Dirndl oder Tracht, aber keine Lederhose, die Männer werden gebeten, im Jagdsmoking, Trachtenanzug oder in der knielangen Lederhose mit Sakko und Krawatte zu kommen.

So lustig war der Jägerball 2025:

Eine Frau im Dirndl und ein Mann im Trachtenanzug posieren für ein Foto.

Jägerball

NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit Bariton Clemens Unterreiner

Eine Frau im Dirndl zielt mit einem Luftgewehr auf eine Zielscheibe.

Jägerball

Christa Kummer zeigte am Schießstand ihr Können

Ein Mann zielt mit einem Luftgewehr auf eine Zielscheibe.

Jägerball

Auch NÖ-Landesjägermeister Josef Pröll ließ sich das nicht entgehen

Zwei Männer in Trachtenjacken lächeln in die Kamera.

Jägerball

Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Josef Pröll

Ein Mann und eine Frau in Tracht posieren für ein Foto.

Jägerball

Manuela und Stefan Kirchebner

Ein Mann im Trachtenanzug und eine Frau im Dirndl posieren für ein Foto.

Jägerball

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig und Ex-Ministerin Elisabeth Köstinger

Zwei Männer in Trachtenjacken posieren für ein Foto auf einer Veranstaltung.

Jägerball

KURIER-Geschäftsführer Richard Grasl und Raiffeisen-General Michael Höllerer

Ein Mann und eine Frau in Tracht posieren für ein Foto.

Jägerball

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner mit ihrem Mann Martin

Ein Mann im Trachtenjanker und eine Frau im Dirndl posieren auf einer Treppe.

Jägerball

Schauspielerin Kristina Sprenger und Ehemann Gerald Gerstbauer

Eine Frau im Dirndl und ein Mann im Trachtenanzug posieren für ein Foto.

Jägerball

Spitzengastronom Toni Mörwald mit seiner Frau Eva

Ein älteres Paar in Tracht posiert vor einem Hintergrund mit einem Hirsch.

Jägerball

Werner und Martina Fasslabend

Eine Frau im Dirndl und ein Mann im Anzug posieren für ein Foto.

Jägerball

Carola Lindenbauer (mit einem Hut ihres Großvaters) und KURIER-Geschäftsführer Richard Grasl

Drei Personen in Tracht stehen auf einer Veranstaltung.

Jägerball

Klaudia Tanner, Michael Höllerer und Marion Göstl-Höllerer

Ein Mann im Anzug und eine Frau im Dirndl posieren für ein Foto.

Jägerball

Ex-Siemens-Chef Wolfgang Hesoun mit Ehefrau Brigitte

Drei Personen posieren vor einem floralen Hintergrund, die Frau in der Mitte trägt ein Dirndl.

Jägerball

Alexander Pröll, Elisabeth Köstinger und Ex-Kanzler Sebastian Kurz

Eine Frau in einem Dirndl mit Blumenkranz und roten Schuhen posiert.

Jägerball

Geigerin Lidia Baich in einem Sportalm-Dirndl

Zwei Frauen in Dirndln posieren vor einem Hirsch-Poster.

Jägerball

Ex-Opernball-Lady Maria Großbauer und ZiB-Moderatorin Nadja Bernhard

Zwei junge Männer und eine Frau in Tracht posieren vor einem Hintergrund mit dem Logo des Vereins Grünes Kreuz.

Jägerball

Moderatorin Claudia Reiterer mit Julian Lockl und Simon Moser

Ein Mann im Trachtenanzug und eine Frau im Dirndl posieren für ein Foto.

Jägerball

Esterhazy-Vorstand Stefan Ottrubay mit seiner Partnerin Petra Mayer

Zwei Frauen in Dirndln posieren auf einer Treppe.

Jägerball

Constanze Kurz designte das Dirndl von Kristina Sprenger

Ein Paar in Tracht posiert für ein Foto.

Jägerball

Toni Faber mit Begleitung Natalie Nemec

Eine Frau in Tracht mit Dirndl, Halskette und Diadem vor einem Tannenbaum.

Jägerball

"Grünes Kreuz"-Präsidentin Christa Kummer in Hanna Trachten und mit Schmuck von Halder und Haarschmuck von Niely Hoetsch

Ein Mann und eine Frau in Tracht posieren lächelnd für ein Foto.

Jägerball

Interimskanzler Alexander Schallenberg mit Maria Großbauer

Ein Mann im Trachtenanzug und eine Frau im Dirndl posieren für ein Foto.

Jägerball

Die Sacher-Chefs Matthias und Alexandra Winkler

Der 103. Jägerball steht unter der Patronanz des Bundeslandes Salzburg. Schon im Vorfeld wurde jetzt der Jägerballwein präsentiert. Die Präsidentin des Vereins "Grünes Kreuz" Christa Kummer und Winzer Lucas FX Pichler trafen sich mit Hofburg-Chef Armin Egger, um schon einmal mit einem Gläschen anzustoßen. 

Heuer fiel die Wahl auf einen Grüner Veltliner "Dürnsteiner" aus der Wachau, Jahrgang 2023, eben vom Weingut FX Pichler. Pro verkaufter Flasche spendet Motto Catering übrigens 1 Euro an den Verein "Grünes Kreuz".

Damit wird der karitative Gedanke des Balls gelebt. Immerhin wurde der erste Jägerball 1905 von Prinz Alexander zu Solms-Braunfels ins Leben gerufen, da dieser unschuldig in Not geratenen Jägern und ihren Familien helfen wollte.

