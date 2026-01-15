Autsch! Warum Ex-ORF-Moderatorin Verena Scheitz beim Zuckerbäckerball fehlte

"Honey, honey, sugar sweet" (Honig, Honig, zuckersüß) sang Austropoplegende Falco 1985 in seinem Lied "Munich Girls". Am Donnerstag durfte sich auch Falco-Musicaldarsteller Moritz Mausser über Süßes freuen, ihm wurde nämlich beim Zuckerbäckerball, der innerhalb von nur drei Tagen ausverkauft war, in der Wiener Hofburg die Prominenten-Torte überreicht.

Übrigens, sein erstes Mal bei einem Ball in der Hofburg. "Ich mag die Stimmung von Bällen, dass man sich schön anzieht, dass sich alle aufmascherln und hübsch machen." Und natürlich performte er auch zwei Falco-Songs.

"Ballmutti" Birgit Sarata jedenfalls zeigte sich höchstzufrieden mit der Promi-Dichte. "Einige sagen, wir sind schon bald die Konkurrenz zum Opernball."

Ihre Tanzschuhe im Schrank lassen, musste aber leider Kabarettistin Verena Scheitz. Sie hat sich nämlich das Bein gebrochen und konnte daher nicht kommen, wie Sarata dem KURIER mit Bedauern erzählte. Sie sei am Montag gestürzt und "hat ein Haxerl gebrochen. Und jetzt konnte sie nicht zum Ball kommen, das ist sehr, sehr schade, weil sie sich schon gefreut hat."