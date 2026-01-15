Autsch! Warum Ex-ORF-Moderatorin Verena Scheitz beim Zuckerbäckerball fehlte
"Honey, honey, sugar sweet" (Honig, Honig, zuckersüß) sang Austropoplegende Falco 1985 in seinem Lied "Munich Girls". Am Donnerstag durfte sich auch Falco-Musicaldarsteller Moritz Mausser über Süßes freuen, ihm wurde nämlich beim Zuckerbäckerball, der innerhalb von nur drei Tagen ausverkauft war, in der Wiener Hofburg die Prominenten-Torte überreicht.
Übrigens, sein erstes Mal bei einem Ball in der Hofburg. "Ich mag die Stimmung von Bällen, dass man sich schön anzieht, dass sich alle aufmascherln und hübsch machen." Und natürlich performte er auch zwei Falco-Songs.
"Ballmutti" Birgit Sarata jedenfalls zeigte sich höchstzufrieden mit der Promi-Dichte. "Einige sagen, wir sind schon bald die Konkurrenz zum Opernball."
Ihre Tanzschuhe im Schrank lassen, musste aber leider Kabarettistin Verena Scheitz. Sie hat sich nämlich das Bein gebrochen und konnte daher nicht kommen, wie Sarata dem KURIER mit Bedauern erzählte. Sie sei am Montag gestürzt und "hat ein Haxerl gebrochen. Und jetzt konnte sie nicht zum Ball kommen, das ist sehr, sehr schade, weil sie sich schon gefreut hat."
Dafür war Opernsängerin Natalia Ushakova da. Als "Punschkrapferl", wie sie sich selbst humorig bezeichnete. Sie hatte Mühe überhaupt in ihr Kleid zu kommen, "da ich über Weihnachten so viel gegessen habe. Ich hoffe, ich platze nicht", lachte sie.
Die Gäste:
Moritz Mausser und Ballorganisatorin Birgit Sarata (re.).
Opernsänger Thomas Weinhappel und Boxerin Nicole Wesner
TV-Ikone Vera Russwurm mit Metropol-Chef Peter Hofbauer
Wetterexpertin Christa Kummer mit Opernsänger Thomas Weinhappel
Ines und Peter Schaider (Auhof Center und Riverside)
Opernsänger Clemens Unterreiner, Kulturexpertin Theresa Vogl und Intendant Daniel Serafin.
Birgit Sarata mit Wiens Bürgermeister Michael Ludwig
Corinna Kamper und Danilo Campisi
Oberst Andreas Berger, Opernsängerin Natalia Ushakova, Wolfgang Fischer und Moderatorin Onka Takats ( v. li.).
Auch Boxerin Nicole Wesner genoss die Ballnacht. Eigentlich wollte sie mit ihrem Mann Leonardo Cappadonna kommen, der sie damals gleich beim ersten Date gefragt hat, ob sie ihn nicht auf den Zuckerbäckerball begleiten möchte. Und genau das wurde dann auch ihr allererster Ballbesuch.
Nur leider konnte er diesmal nicht dabei sein, denn er kümmerte sich zu Hause um die gemeinsame Tochter. "Wenn ich mal von ihr getrennt bin, dann sind das eh meist nur zwei Stunden. Ich vermisse sie dann aber immer sehr", so Wesner. "Ich bin so glücklich in meiner Mutterrolle, einfach so verliebt. Das ist so ein unglaubliches Gefühl!"
Ebenfalls unter den Gästen gesichtet: TV-Ikone Vera Russwurm, Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, Motorsportexpertin Corinna Kamper, Wetterexpertin Christa Kummer, Moderatorin Onka Takats, Opernsänger Clemens Unterreiner und viele mehr.
