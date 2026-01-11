Austropromis

NÖ Bauernbundball: Politik und Prominenz tanzten zwischen 20.000 Blumen

Norbert Totschnig, Christoph Metzker, Stephan Pernkopf und Johannes Schmuckenschlager
Der Niederösterreichische Bauernbundball ging im Wiener Austria Center über die Bühne - wer aller dabei war.
11.01.26, 12:07

Das Wiener Austria Center wurde wieder einmal mehr Schauplatz für den niederösterreichischen Bauernbundball und erstrahlte in einem Farbenmeer aus 20.000 Blumen.

Christoph Metzker feierte dort seine Premiere als Ballobmann und lobte Niederösterreichs Gärtnerinnen und Gärtner für deren Einsatz. "Sie verwandeln den Ballsaal in ein farbenprächtiges Blumenmeer, das unserem Ball seinen ganz besonderen Charakter gibt."

Die prominenten Gäste

Minister Norbert Totschnig mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner

Stephan Pernkopf und Johannes Schmuckenschlager

Josef Pröll mit seiner Frau Gabi...

... und mit Sissy und Erwin Pröll

Klaudia Tanner mit Ehemann Martin

Stephan Pernkopf, Christoph Metzker, Johanna Mikl-Leitner und Erwin Pröll

Gerhard Zadrobilek und Csilla Steininger

Michael Höllerer mit Ehefrau Marion Göstl-Höllerer

Johanna Mikl-Leitner wagte ein Tänzchen mit Christoph Metzker

Der Fahneneinzug

Buntes Treiben auf dem Tanzparkett

Auch Bauernbundobmann und Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf hob den Einsatz aller Beteiligten in seiner Eröffnungsansprache hervor. "Der Bauernbundball ist ein Kraftakt vieler Hände und Herzen. Hier wird sichtbar, was uns verbindet: Zusammenhalt, Verantwortung und die Liebe zum Land. Hier sieht man, was Tradition bedeutet und wie Heimat mit Zukunft ausschaut. Danke an alle, die diesen Ball möglich machen!"

Unter den Gästen waren NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die Minister Klaudia Tanner und Norbert Totschnig, Altlandeshauptmann Erwin Pröll, Raiffeisen-General Michael Höllerer, Landwirtschaftskammer-Präsident Johannes Schmuckenschlager und viele mehr.

