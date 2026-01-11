NÖ Bauernbundball: Politik und Prominenz tanzten zwischen 20.000 Blumen

Das Wiener Austria Center wurde wieder einmal mehr Schauplatz für den niederösterreichischen Bauernbundball und erstrahlte in einem Farbenmeer aus 20.000 Blumen.

Christoph Metzker feierte dort seine Premiere als Ballobmann und lobte Niederösterreichs Gärtnerinnen und Gärtner für deren Einsatz. "Sie verwandeln den Ballsaal in ein farbenprächtiges Blumenmeer, das unserem Ball seinen ganz besonderen Charakter gibt."

Die prominenten Gäste