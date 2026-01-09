Austropromis

Auftakt der Ballsaison: Steirische Tradition in der Wiener Hofburg

Viele Paare in Tracht tanzen in einem festlich geschmückten Saal mit großem Publikum und Kronleuchtern.
Zum ausverkauften 126. Steirerball kamen Tausende Besucher in Tracht in die Wiener Hofburg.
09.01.26, 23:32

Am Freitagabend wurde die Ballsaison mit dem 126. Steirerball in der Wiener Hofburg offiziell eingeläutet. Rund 3.500 Gäste wollten sich das gesellschaftliche Ereignis nicht entgehen lassen.

Ein lächelndes Paar in traditioneller Tracht steht eng beieinander auf einer festlichen Veranstaltung.

Landeshauptmann Mario Kunasek mit Ehefrau Sabrina.

„Der diesjährige Steirerball war für uns als Verein wirklich außergewöhnlich – wir waren das erste Mal schon Wochen vor dem Ball ausverkauft“, freute sich Organisator Andreas Zakostelsky

Heuer stand alles im Zeichen der Region Thermen- und Vulkanland. Das hieß, es wurden Schmankerln wie Vulkanschinken, fruchtige Weine, Schokolade, Brettljausen und natürlich Kürbiskernöl serviert. 

Ein Mann im Anzug und eine Frau im Dirndl lächeln gemeinsam inmitten einer festlich gekleideten Menschenmenge.

Der ehemalige Vizekanzler Werner Kogler mit Grünen-Chefin Leonore Gewessler 

Die Eröffnung bestritten neben dem Jungdamen- und -herrenkomitee die Sopranistin Corina Koller und der Tenor Ivan Oreščanin von der Grazer Oper mit einem Duett aus Mozarts „Don Giovanni“.

Zwei Männer in festlicher Tracht stehen lächelnd nebeneinander auf einer Veranstaltung mit festlicher Dekoration.

Georg Knill (IV) und Martin Schaller (RLB Steiermark).
 

Landeshauptmann Mario Kunasek sagte in seiner Ansprache, dass der Steirerball „wieder einmal mit einer sehr gelungenen Mischung aus steirischer Tradition und Gastfreundschaft sowie Wiener Eleganz begeistert“.

Unter den Gästen: Sängerin Lizz Görgl, Puls 4-Moderatorin Johanna Setzer und viele mehr.

kurier.at, LT/SW 

