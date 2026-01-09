Auftakt der Ballsaison: Steirische Tradition in der Wiener Hofburg

Am Freitagabend wurde die Ballsaison mit dem 126. Steirerball in der Wiener Hofburg offiziell eingeläutet. Rund 3.500 Gäste wollten sich das gesellschaftliche Ereignis nicht entgehen lassen.

„Der diesjährige Steirerball war für uns als Verein wirklich außergewöhnlich – wir waren das erste Mal schon Wochen vor dem Ball ausverkauft“, freute sich Organisator Andreas Zakostelsky.

Heuer stand alles im Zeichen der Region Thermen- und Vulkanland. Das hieß, es wurden Schmankerln wie Vulkanschinken, fruchtige Weine, Schokolade, Brettljausen und natürlich Kürbiskernöl serviert.