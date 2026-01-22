Eine Premiere für "Dancing Stars"-Sieger Aaron Karl

Nachdem der Schauspieler und Sänger Aaron Karl im vergangenen Jahr die ORF-Show "Dancing Stars" gewonnen hat, läuft es auch 2026 rund für ihn. Ab 27. März steht er im Musical "Girl from the North Country" im Stadttheater Gmunden auf der Bühne und im Sommer wird er im George-Orwell-Stück "Das Ministerium der Wahrheit" bei den Sommerspielen Melk eine Rolle übernehmen.

Es gibt aber noch etwas - und das ist gleich eine doppelte Premiere. Denn beim Ball des Kaufmännischen Vereins Linz (31. Jänner) wird heuer ein neuer Ballwein namens "Donauwalzer" präsentiert. Und das darf eben Aaron Karl machen.

