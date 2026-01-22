Austropromis

Eine Premiere für "Dancing Stars"-Sieger Aaron Karl

Aaron Karl in einem roten Pullover
Der Schauspieler und Sänger übernimmt eine besondere Aufgabe auf dem KV-Ball in Linz.
22.01.26, 11:45

Nachdem der Schauspieler und Sänger Aaron Karl im vergangenen Jahr die ORF-Show "Dancing Stars" gewonnen hat, läuft es auch 2026 rund für ihn. Ab 27. März steht er im Musical "Girl from the North Country" im Stadttheater Gmunden auf der Bühne und im Sommer wird er im George-Orwell-Stück "Das Ministerium der Wahrheit" bei den Sommerspielen Melk eine Rolle übernehmen.

Neues Jahr, neue Chance: Aaron Karl zieht es auf die Musicalbühne

Es gibt aber noch etwas - und das ist gleich eine doppelte Premiere. Denn beim Ball des Kaufmännischen Vereins Linz (31. Jänner) wird heuer ein neuer Ballwein namens "Donauwalzer" präsentiert. Und das darf eben Aaron Karl machen.

Aaron Karl steht mit zwei weiteren Männern in einer alten Weinpresse und hält eine Flasche des neuen Ballweins "Donauwalzer" von Clemens Strobl.

Clemens Strobl, Aaron Karl und Lukas Strobl mit dem Ballwein

Dafür gibt's aber auch einen Grund: Aaron Karl wohnt am Wagram (NÖ) direkt neben den Reben, aus denen der "Donauwalzer" stammt. Wie passend! Der edle Tropfen ist ein Grüner Veltliner (Jahrgang 2024) und stammt von der Weinmanufaktur Clemens Strobl.

