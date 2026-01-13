Neues Jahr, neue Chance: Aaron Karl zieht es auf die Musicalbühne

Bei Aaron Karl läuft es richtig gut! Im vergangenen Jahr hat er die ORF-Show "Dancing Stars" gewonnen und auch für das neue Jahr gibt's große Neuigkeiten. "2026 wird das Jahr der Bühne. Ab Ende März darf ich Musical spielen", schreibt er freudig auf Instagram.

Konkret wird er als Gene Laine in der deutschsprachigen Erstaufführung von "Girl from the North Country" im Stadttheater Gmunden (ab 27. März) zu sehen sein.

In dem Stück geht es um eine heruntergekommen Pension in Minnesota, wo Personen mit den unterschiedlichsten Schicksalen aufeinandertreffen. Die Musik kommt von Bob Dylan.

Als Schauspieler und Sänger seiner Band IYI ist Musical die perfekte Kombination seiner beiden Leidenschaften.