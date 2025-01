Von Mozarts Briefen bis Dancing Stars: Fritz & Aaron Karl über Familie und Karriere

„Damals hat mein Agent gesagt, ich bin nicht talentiert genug ohne Schauspielschule und ich bin ihm sehr dankbar für seine Ehrlichkeit. Und da war es für mich dann klar, dass das meine Erwerbsarbeit wird, die ich für den Rest meines Lebens ausführen möchte“, sagt er in der KURIERTV-Sendung „Herrlich ehrlich – Menschen hautnah“ (Ausstrahlung am Sonntag um 18.30 Uhr auf KURIERTV).

Mit dem Segen des Vaters, denn dieser hat „keinem meiner Kinder vorgeschrieben, was sie machen sollen oder was sie nicht machen sollen. Auch meinen Kleinen sag ich, sie sollen etwas suchen, was sie glücklich macht.“

Vorsichtig sein

Demut und Respekt seien das Wichtigste in diesem Beruf. „Otto Schenk (gestorben am 9. Jänner 2025) war so ein großer künstlerischer Ziehvater. Bei dem war ich in der Josefstadt und habe die ersten großen Rollen an einem großen Theater gespielt. Und er hat immer gesagt: Man muss immer ein bissl mit einer angeschissenen Hose spielen. Das heißt, man muss immer ein bisschen Demut und Respekt haben und vorsichtig sein“, so Fritz Karl.