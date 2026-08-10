Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Austropromis

Gitta Saxx legte bei Fest für „15 Jahre El Gaucho“ in Baden auf

VIPs feierten 15 Jahre „El Gaucho“ im Badener Josefsbad mit einem Fest unter dem Motto „Jazz & Beats“.
10.08.2026, 05:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Drei lächelnde Personen vor einem Restaurant, die Frau formt ein Herz mit den Händen.

„Jazz & Beats“ war das Motto bei der 15-Jahre-Feier des Restaurant „El Gaucho“ im Josefsbad in Baden. Zuerst sorgte Michael Mold für entspannte Jazz-Klänge, bevor dann Jahrhundert-Playmate Gitta Saxx die Turntables übernahm und für die Beats zuständig war.

Vier Gäste posieren bei einer Feier vor einem Gebäude.

15 Jahre El Gaucho in Baden

Franz Grossauer, Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Michael Grossauer

Ein Mann in hellem Sakko hält ein Weinglas mit Rotwein

15 Jahre El Gaucho in Baden

Gastgeber Michael Grossauer

Eine DJane in einem blauen Kleid tanzt hinter dem DJ-Pult

15 Jahre El Gaucho in Baden

DJane Gitta Saxx

Ein Paar formt ein Herz mit den Händen

15 Jahre El Gaucho in Baden

Profitänzer Vadim Garbuzov mit seiner Freundin Saphira Wermann

Vier Personen posieren nebeneinander

15 Jahre El Gaucho in Baden

Toni Polster mit Ehefrau Birgit und Otto Konrad mit Ehefrau Silke

Zwei Männer lächeln in die Kamera

15 Jahre El Gaucho in Baden

Profitänzer Herby Stanonik und "Bauer such Frau"-Liebling Johannes Höfinger

„Es freut mich sehr, dass so viele Menschen gemeinsam mit uns den 15. Geburtstag des EL GAUCHO gefeiert haben. Es macht mich stolz, auf so viele großartige Wegbegleiter zählen zu dürfen. Dieser Abend hat einmal mehr gezeigt, dass Erfolg vor allem auf Vertrauen, Leidenschaft und starken Partnerschaften beruht“, so El Gaucho-Chef Michael Grossauer.

Verspätetes Geburtstagsfest für Opernsängerin Cecilia Bartoli

Unter den Gästen waren Fußballlegende Toni Polster, die Profitänzer Vadim Garbuzov und Herby Stanonik, Schlagersängerin Simone Stelzer, Kabarettistin Caro Athanasiadis und viele mehr.

kurier.at, SW  | 

Kommentare