Gitta Saxx legte bei Fest für „15 Jahre El Gaucho“ in Baden auf
„Jazz & Beats“ war das Motto bei der 15-Jahre-Feier des Restaurant „El Gaucho“ im Josefsbad in Baden. Zuerst sorgte Michael Mold für entspannte Jazz-Klänge, bevor dann Jahrhundert-Playmate Gitta Saxx die Turntables übernahm und für die Beats zuständig war.
15 Jahre El Gaucho in Baden
Franz Grossauer, Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Michael Grossauer
15 Jahre El Gaucho in Baden
Gastgeber Michael Grossauer
15 Jahre El Gaucho in Baden
DJane Gitta Saxx
15 Jahre El Gaucho in Baden
Profitänzer Vadim Garbuzov mit seiner Freundin Saphira Wermann
15 Jahre El Gaucho in Baden
Toni Polster mit Ehefrau Birgit und Otto Konrad mit Ehefrau Silke
15 Jahre El Gaucho in Baden
Profitänzer Herby Stanonik und "Bauer such Frau"-Liebling Johannes Höfinger
„Es freut mich sehr, dass so viele Menschen gemeinsam mit uns den 15. Geburtstag des EL GAUCHO gefeiert haben. Es macht mich stolz, auf so viele großartige Wegbegleiter zählen zu dürfen. Dieser Abend hat einmal mehr gezeigt, dass Erfolg vor allem auf Vertrauen, Leidenschaft und starken Partnerschaften beruht“, so El Gaucho-Chef Michael Grossauer.
Unter den Gästen waren Fußballlegende Toni Polster, die Profitänzer Vadim Garbuzov und Herby Stanonik, Schlagersängerin Simone Stelzer, Kabarettistin Caro Athanasiadis und viele mehr.
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