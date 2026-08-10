Gitta Saxx legte bei Fest für „15 Jahre El Gaucho“ in Baden auf

„Jazz & Beats“ war das Motto bei der 15-Jahre-Feier des Restaurant „El Gaucho“ im Josefsbad in Baden. Zuerst sorgte Michael Mold für entspannte Jazz-Klänge, bevor dann Jahrhundert-Playmate Gitta Saxx die Turntables übernahm und für die Beats zuständig war.

„Es freut mich sehr, dass so viele Menschen gemeinsam mit uns den 15. Geburtstag des EL GAUCHO gefeiert haben. Es macht mich stolz, auf so viele großartige Wegbegleiter zählen zu dürfen. Dieser Abend hat einmal mehr gezeigt, dass Erfolg vor allem auf Vertrauen, Leidenschaft und starken Partnerschaften beruht“, so El Gaucho-Chef Michael Grossauer.