Geschwisterliebe: Das hat Ben Zucker für seine Schwester Sarah getan

Und als Mentor für seine Schwester hat er auch noch Tipps für junge Künstler parat, die in den Startlöchern stehen. „Erst einmal braucht man ein Ziel und an diesem Ziel muss man auch festhalten. Man muss Spaß haben und das leidenschaftlich gerne machen. Und dann muss man kämpfen und dranbleiben.“

Sarah fügt hinzu: „Ich glaube daran, wenn etwas sein soll, dann wird es irgendwie passieren. Ich bin da ja noch ganz neu in diesem Feld und versuche, das ganz locker anzugehen und ohne Druck und einfach die Dinge passieren lassen und gar nicht so weit in die Zukunft zu denken. Und wirklich Schritt für Schritt meine Erfahrungen zu sammeln und diese ganz bewusst zu erleben.“