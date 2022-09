Gery Keszler sagt Charity-Event "Austria for Life" ab

Eigentlich wäre die große Charity-Show von Gery Keszler, "Austria for Life", schon am 10. September über die Bühne gegangen, wurde aber aufgrund von Ressourcenknappheit auf den 11. Oktober verschoben.

Wie das Team am Freitagnachmittag via Instagram bekannt gab, wird die Veranstaltung heuer aber gar nicht stattfinden.

"Überall schlagen Teuerungen zu. Auch AUSTRIA FOR LIFE bleibt nicht verschont. Diese Mehrkosten stehen nicht in Relation zur angepeilten Spendenmaximierung. Wir haben uns daher, sehr schweren Herzens, dazu entschlossen, den Event für heuer abzusagen", heißt es dort.