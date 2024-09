"Germany’s Next Topmodel"-Unikat Bruce Darnell bei Dancing Stars?

"Drama, Baby, Drama" oder "No Darling. Die Handetasche muss lebendick sein" - Choreograf Bruce Darnell ist ein echtes Unikat in der deutschen Medienlandschaft.

Laut Style up Your Life soll er in der Jury von "Dancing Stars" Platz nehmen. Dafür soll er jetzt laut ORF-Insindern angeblich für Dreharbeiten in Wien gewesen sein.

Darnell wuchs mit neun Geschwistern in Colorado auf, seine Kindheit beschrieb er immer als eher schwierig. Sechs Jahre war er bei der US-Army als Fallschirmjäger. Danach ging er nach Deutschland, jobbte als Kellner und startete seine Modelkarriere. 2006 wurde er Juror bei "Germany’s Next Topmodel" und von 2013 bis 2020 beim "Supertalent".

Die Gerüchteküche brodelt auch, dass die Teilnahme von Schauspielerin Julia Cencig jetzt fix sein soll. Bereits in der KURIER-TV-Sendung "Herrlich ehrlich - Menschen hautnah" hat sie über ihren Wunsch, bei der Tanz-Show mitzumachen, gesprochen.