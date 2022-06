Gerald Pichowetz musste sich kleinem Eingriff im Krankenhaus unterziehen

Fans, Freunde und Familie schöpfen aus diesen Worten und angesichts der grinsenden Miene des mitgenommenen Mimen die Hoffnung, dass er nach seinen drei Not-OPs am offenen Herzen und wegen Komplikationen (mit inneren Blutungen im März 2020) keine erneuten gröberen gesundheitlichen Probleme hat.

Angelika Zoidl, die Frau an seiner Seite, die mit Picho bereits durch dick und dünn gegangen ist, beruhigt im KURIER-Telefonat: "Man muss sich wirklich keine Sorgen machen – er ist bereits in häuslicher Pflege." Dem Vernehmen nach war es nur ein "kleiner Eingriff", der wegen Ödemen und Wassereinlagerungen im Körpergewebe (im Bauch und in den Beinen) nötig geworden war.

Der Diabetiker (ironische Eigendefinition: "I bin halt a sĂĽĂźer Bua"), der 2013 mit Roswitha Wieland Neunter bei den "Dancing Stars" geworden war, dabei viel an Gewicht verloren und nahezu normale Zuckerwerte zurĂĽckgewonnen hatte, hat aktuell die Regie bei "Sextett" inne (Gloria, Samstag und Sonntag , jeweils 15.00).