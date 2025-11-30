Verena Altenberger über angebliche Beziehung mit Christian Kern

Schauspielerin Verena Altenberger ist derzeit mit "Das Leben der Wünsche" im Kino zu sehen, am 15. Dezember startet "Mozart/Mozart" im ORF. Am ersten Adventsonntag ist die 38‑jährige Salzburgerin bei "Frühstück bei mir" auf Ö3 zu Gast.

In der Serie verkörpert Altenberger Marie Antoinette, die als sexsüchtige und exaltierte Frau gezeichnet wird. "Ich bin nicht sexsüchtig, ich habe auch nicht dieses extreme Selbstbewusstsein der Königin. Aber es war eine Riesen-Gaudi, es zu spielen", lacht sie. Zu ihrer aktuellen Omnipräsenz meint sie: "Es ist für mich immer noch ein Wunder, dass dieser Beruf so aufgeht und ich so gefragt bin." Schicksalsschlag zu Weihnachten Weihnachten ist für sie ein sehr besonderes Fest: Ihre an Brustkrebs erkrankte Mutter fiel am 24.12.2015 ins Koma und starb am 26.12. "Ich spüre noch immer diese große Zeit des Abschieds zu Weihnachten", so Altenberger zu Moderatorin Claudia Stöckl. "Heute noch, wenn ich ‚Driving Home for Christmas‘ höre, zieht es mir alles zusammen." Therapie und offene Gespräche in der Familie hätten geholfen.

Zur neuen "Buhlschaft" Roxane Duran sagt sie auf Ö3: "Offenbar ist sie eine fantastische Schauspielerin, die auf den Fotos eine tolle Ausstrahlung hat. Ich hoffe sie erobert die Bühne, wie sie es sich vorstellt." Dass der "Jedermann" 22 Jahre älter als die Buhlschaft ist, sei nicht "zwingend schlimm", so Altenberger. Aber: "Ich finde es sehr suspekt, wenn die Frau zu jung ist." Sie misstraue Männern, "die zu junge Partnerinnen haben, weil ich mir denke: Suchst du jemanden auf Augenhöhe oder nicht."