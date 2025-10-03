Hans Krankl übers Fremdgehen und warum er nicht "Opsi" genannt werden will

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die beiden Fußball-Legenden Hans Krankl und Herbert Prohaska haben jetzt gemeinsam das Buch "Die liebe Familie" geschrieben. Ein perfekter Anlass gemeinsam mit ihren Töchtern bei Claudia Stöckls "Frühstück bei mir" (am kommenden Sonntag auf Ö3) zu Gast zu sein. Und da wird auch über die Ehe und die Treue gesprochen. "Ich habe mit 20 meine Inge geheiratet und damit war es für mich ausgeschlossen, mich für andere Frauen zu interessieren. Wenn einer viele Frauen haben will, dann soll er das machen, aber dann braucht er nicht heiraten. Ich brauche keine Freundin, weil meine Frau ist meine beste Freundin – warum sollte ich dann geheim eine Freundin haben?", so Krankl dazu.

Und schnell wird auch klar, dass jeweils die Frauen in den Familien das Sagen haben. "Meine Frau und meine Töchter sagen: 'Ja, Papa, du bist lieb, aber wir sagen dir dann schon, was zu tun ist – in Sachen Urlaub, Essen oder der Location der Hochzeitsfeier.' Dann geben sie mir das Gefühl, der Chef zu sein. Weil ich darf dann verkünden, was die anderen beschlossen haben", so Prohaska schmunzelnd. "Du stehst im Mittelpunkt und wir managen alles für dich", meint da Prohaskas Tochter Barbara Kautzky lachend.