Freude bei Mörbisch-Intendant Haider: Vertrag für sieben Jahre verlängert

Donnerstagvormittag fand im Wiener Hotel Marriott die Pressekonferenz zur Mörbisch-Produktion "Ein Käfig voller Narren" statt. Anfangs noch mit etwas Verzögerung, denn das Stauchaos forderte seinen Tribut, viele kamen zu spät.

So auch Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der nach seiner Ankunft für Intendant Alfons Haider überraschend eine freudige Nachricht im Gepäck hatte.

Mörbisch und Alfons Haider seien für das Burgenland "kulturpolitische Zugpferde", so Doskozil. Aktuell würden die Vertragsverhandlungen anstehen, wie es mit Mörbisch und eben Alfons Haider als Intendanten weitergehen würde.

"Wir sind guter Dinge und ich darf heute verkünden, dass Alfons die nächsten fünf Jahre, mit einer Option auf weitere zwei Jahre, uns weiterbegleiten wird", so der Landeshauptmann. "Also, die nächsten sieben Jahre bist du in Mörbisch verhaftet", schmunzelte Doskozil in Richtung Haider.

Haider reagierte gerührt und sagte, dass er jetzt doch ein "bisserl nervös" sei. Doskozil wollte von ihm auch wissen, wie es denn jetzt für ihn wäre, dass er nicht nur als Intendant im Einsatz ist, sondern beim "Käfig voller Narren" auch selbst auf der Bühne stehen wird. Haider gibt nämlich die Zaza.

"Ich habe den größten Respekt. So viel Respekt habe ich noch nie vor einer Rolle gehabt. Mir ist die Verantwortung klar", so Haider. "Wir wollen daraus kein Politikum machen, also der erhobene Zeigefinger wird ausbleiben. Wir werden die Menschen überzeugen, dass die Liebe das Wichtigste ist, was es gibt."