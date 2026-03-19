Freude bei Mörbisch-Intendant Haider: Vertrag für sieben Jahre verlängert
Donnerstagvormittag fand im Wiener Hotel Marriott die Pressekonferenz zur Mörbisch-Produktion "Ein Käfig voller Narren" statt. Anfangs noch mit etwas Verzögerung, denn das Stauchaos forderte seinen Tribut, viele kamen zu spät.
So auch Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der nach seiner Ankunft für Intendant Alfons Haider überraschend eine freudige Nachricht im Gepäck hatte.
Mörbisch und Alfons Haider seien für das Burgenland "kulturpolitische Zugpferde", so Doskozil. Aktuell würden die Vertragsverhandlungen anstehen, wie es mit Mörbisch und eben Alfons Haider als Intendanten weitergehen würde.
"Wir sind guter Dinge und ich darf heute verkünden, dass Alfons die nächsten fünf Jahre, mit einer Option auf weitere zwei Jahre, uns weiterbegleiten wird", so der Landeshauptmann. "Also, die nächsten sieben Jahre bist du in Mörbisch verhaftet", schmunzelte Doskozil in Richtung Haider.
Haider reagierte gerührt und sagte, dass er jetzt doch ein "bisserl nervös" sei. Doskozil wollte von ihm auch wissen, wie es denn jetzt für ihn wäre, dass er nicht nur als Intendant im Einsatz ist, sondern beim "Käfig voller Narren" auch selbst auf der Bühne stehen wird. Haider gibt nämlich die Zaza.
"Ich habe den größten Respekt. So viel Respekt habe ich noch nie vor einer Rolle gehabt. Mir ist die Verantwortung klar", so Haider. "Wir wollen daraus kein Politikum machen, also der erhobene Zeigefinger wird ausbleiben. Wir werden die Menschen überzeugen, dass die Liebe das Wichtigste ist, was es gibt."
Der Intendant betonte auch, dass er im Burgenland noch nie homophoben Angriffen ausgesetzt war. "Leider in anderen Plätzen Österreichs schon", so Haider. "Das Burgenland ist auch bekannt für seinen Zusammenhalt!"
Haider erzählte auch humorig, dass er für seine Rolle als Zaza schon wieder fleißig im Fitnesscenter trainieren würde, damit seine Beine auch wirklich gut zur Geltung kommen würden. Zwei Stunden am Tag würde er auch mit seinen Stöckelschuhen Gehen üben. Schließlich seien auf der Bühne auch ein Kilometer und zehn Meter Treppe zu bewältigen.
"Ich weiß nicht, wie oft ich mich da auf der Bühne "dastessn" werde." Es wäre auch das erste Mal eine "wirkliche Chance, dass wir in den See fliegen können", schmunzelte Haider.
Für seine Rolle hat er auch elf rasche Kostümwechsel zu vollziehen. Damit ist er aber nicht allein, denn er wird alternierend mit Musical-Star Drew Sarich die Zaza spielen. Und eigentlich hätte Sarich auch vor Ort sein sollen, nur leider gab"s Flugverzögerungen und er schaffte es nicht rechtzeitig aus Shanghai nach Wien.
Er schickte aber eine Videobotschaft. "Ich freue mich riesig, beim Käfig voller Narren dabei zu sein. Das wird toll! Eine Show voller laugh (lachen), love (lieben) and Dragqueens. Gibt es etwas Besseres? Alfons und ich teilen uns Mark Seibert (Anmerk.: spielt Zazas Ehemann George) über den Sommer, es gibt Schlimmeres."
Haider thematisierte auch, dass er schon darauf angesprochen wurde, dass er so viel älter ist als sein Ehemann George. Mark Seibert ist 46 und Alfons Haider 68. "Aber es ist doch auch in der Realität so, dass sich viele ältere Damen einen jüngeren Liebhaber oder Mann halten, um frisch zu bleiben", meinte er augenzwinkernd.
Jedenfalls sei "Der Käfig voller Narren" in Mörbisch "die größte Produktion, die dieses Musical je erlebt hat."
Alfons Haider
Die weltberühmte Verwechslungskomödie wird vom 16. Juli bis zum 22. August gespielt.
Kommentare