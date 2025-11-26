Warum sich Alfons Haider beim "Käfig voller Narren" vor Verletzungen fürchtet

Für den Festspielsommer 2026 in Mörbisch verspricht Intendant Alfons Haider eine „breit gefächerte Revue“. Es wird nämlich „Ein Käfig voller Narren“ mit ihm als Zaza gegeben. Musicalstar Mark Seibert schlüpft in die Rolle von Lebenspartner Albin. „Es wird sein sehr, sehr spannendes Projekt werden“, ist sich dieser sicher.

Bei einer Pressekonferenz im Vienna Marriott Hotel wurden weitere Details bekannt gegeben. Und jetzt weiß man auch, warum Haider schon seit Wochen das Gehen mit High Heels (der KURIER berichtete) übt. Denn auf ihn und alle anderen Darstellerinnen und Darsteller warten 1.000 Meter Stiegen!

„Ich weiß nicht, wie hoch die Rate an Verletzungen dann sein wird. Ich bin ja ein Patscherter, das weiß man. Darum werden wir auch vier Herren haben, die uns ununterbrochen am Händchen führen werden. Da ja auch die Kostüme sehr schwer sind. Dass ja nichts passiert.“