Warum sich Alfons Haider beim "Käfig voller Narren" vor Verletzungen fürchtet
Für den Festspielsommer 2026 in Mörbisch verspricht Intendant Alfons Haider eine „breit gefächerte Revue“. Es wird nämlich „Ein Käfig voller Narren“ mit ihm als Zaza gegeben. Musicalstar Mark Seibert schlüpft in die Rolle von Lebenspartner Albin. „Es wird sein sehr, sehr spannendes Projekt werden“, ist sich dieser sicher.
Bei einer Pressekonferenz im Vienna Marriott Hotel wurden weitere Details bekannt gegeben. Und jetzt weiß man auch, warum Haider schon seit Wochen das Gehen mit High Heels (der KURIER berichtete) übt. Denn auf ihn und alle anderen Darstellerinnen und Darsteller warten 1.000 Meter Stiegen!
„Ich weiß nicht, wie hoch die Rate an Verletzungen dann sein wird. Ich bin ja ein Patscherter, das weiß man. Darum werden wir auch vier Herren haben, die uns ununterbrochen am Händchen führen werden. Da ja auch die Kostüme sehr schwer sind. Dass ja nichts passiert.“
Pressekonferenz La Cage
Die Regie übernimmt Andreas Gergen, der neue künstlerische Leiter der Bühne Baden. „Ein Käfig voller Narren“ sei ein absolutes „Herzensstück“ von ihm. Und er werde darauf achten, dass „das Kammerspiel auch wirklich ein Kammerspiel bleibt“. „Diese Geschichte gehört auf eine sehr humoristische und unterhaltende Art und Weise erzählt, und nebenbei wird dann auch noch eine ganz wichtige Botschaft transportiert.“
Anna Rosa Döller wird zur zukünftigen Schwiegertochter Anne Dindon und Timotheus Hollweg zu Sohn Jean-Michel. „Ich durfte diese Rolle schon einmal in Klagenfurt spielen. Es ist ein tolles Stück und hat so viel Tiefe und eine schöne Entwicklungsphase“, so Hollweg dazu.
Auch Opernsängerin Ursula Pfitzner ist dabei. Sie übernimmt den Part der Jaqueline.
Haider jedenfalls ist noch auf der Suche nach Männern, denn es wird 38 Cagelles (Tänzer) geben. „Wir grasen den Markt nach Männern ab. Wir werden es schaffen.“
Vor Ort feierte er auch seinen 68. Geburtstag, zu dem er sich vor allem Gesundheit wünschte.
