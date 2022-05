Franziska Knuppe räumt mit Autofahr-Klischees über Frauen auf

Knuppe hat das aber geschafft, denn immerhin steht sie seit 25 Jahren (1997 wurde sie von Designer Wolfgang Joop in einem Potsdamer Café entdeckt) vor der Kamera und ist auf den Laufstegen in aller Welt unterwegs.

Sie sieht die Modebranche aber auch in einem positiven Wandel. "Ich denke, dass alles ein wenig realistischer geworden ist. Man macht jetzt Werbung mit Menschen, die man auch ansprechen möchte. Gerade in der Kosmetikindustrie hat sich da einiges getan. Früher hast du Werbung für eine Anti-Faltencreme mit 20-jährigen Mädels gemacht, wo du wusstest, dass die in den nächsten 20 Jahren noch keine einzige Falte haben werden. Es nützt ja beiden Seiten nichts, wenn man da etwas vorgaukelt, was vielleicht gar nicht so ist."

Auf der anderen Seite sieht das Model aber auch die angebliche Perfektion der Menschen in den sozialen Medien. "Dort ist natürlich auch vieles unrealistisch. Wenn man sieht, wie sich die Menschen mit Filtern und Fotobearbeitungsprogrammen innerhalb von Sekunden komplett verändern können. Man muss es schon gut einschätzen können und wissen, dass vieles Fake ist."