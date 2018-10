Fortell-Sprössling: Vom Zauberlehrling zum Meister-Magier

Der Beste aus Fünf – das ist schon eine überaus beachtliche Leistung! Nikolaus (20), Sohn des Schauspieler-Ehepaars Barbara Wussow und Albert Fortell, hat sie jetzt alle im wahrsten Sinne des Wortes beim „Wiener Magic Slam“ (ein an die Poetry Slams angelehntes Format, in dem Zauberkünstler mit jeweils 15-minütigen Darbietungen um die Gunst des Publikums in Wettbewerb treten) verzaubert.