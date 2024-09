Erster Blick auf die "Rampensäue": Große Watchparty im Lugner Kino

Auch ein paar ehemalige Kandidaten, so wie Bambi Bruckner oder Tinderking Luis , der gemeinsam mit seinem Freund Lev 2022 sogar den Sieg und damit auch das Preisgeld von 20.000 Euro holte, waren mit dabei. Damals wurde Luis sogar gemeinsam mit Tara Tabitha für ein KURIER-ROMY nomminiert.

"Ich freu mich am meisten auf die Erfahrungen und die Erlebnisse, die wir in dieser Freakshow machen werden", sagte Kandidat Rober t - er tritt gemeinsam mit "Germany's Next Topmodel"-Teilnehmerin Zoe Saip an - im Vorfeld.

Bei der Watchparty auch dabei war "Bauer sucht Frau"-Liebling Johannes Höfinger , der gemeinsam mit "Wildsau" Lydia ins Forsthaus gezogen ist. In der KURIER TV-Sendung "Herrlich ehrlich - Menschen hautnah" verriet er, dass vor allem seine Oma keine Freude damit hatte.

"Meine Oma hat gesagt: ,Wenn du da mitmachst, dann hau’ ich dir eine Fotzn eini, so alt kannst du gar nicht sein", erzählte der Pferdewirt mit Reality-TV-Erfahrung da lachend.

Das sind die Promi-Paare der dritten Staffel:

Die Wienerin Paloma und ihre Freundin Nadja aus Berlin: Zusammen haben die beiden auch schon in einer Dating-Show mitgewirkt und für jede Menge Gesprächsstoff gesorgt.

Die "Tinderreisen"-Teilnehmer Sayed und Kevin: Die beiden sind auch jeweils als Rapper aktiv, wobei Sayed seine Songs als "BlakkAfghan" rausbringt und Kevin als "King Kev".

Ex-"Teenager werden Mütter"-Star Patrick alias "Specki" und seine große Liebe Natascha: Was die beiden so erleben, gibt's auch in der ATV-Sendung "Mei potschertes Lebn" zu sehen.

Niederösterreicherin Julia, bekannt aus "Mein Gemeindebau - Österreich" und der Wiener Hansi, bekannt aus "Mein Gemeindebau".

Sängerin Jazz Gitti und ihre gute Freundin Carmen, die Kartenlegerin ist.

"Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin Sarah, die mit Stefan, der ebenfalls bei der ATV-Kuppelshow mitgemacht hat, antritt: Stefan ist übrigens bald im neuen Jungbauernkalender zu bewundern.

Influencer Max Weißenböck ("MaxaMillion" oder "Maxobeyme") zieht mit Cousine & Influencerin Selina Hager ins Forsthaus.

Selfmade-Millionär und Käse-König Roland Ludomirska zieht mit seinem Butler Dominic ein.

"Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Zoe tritt mit Robert, ihrem ehemaliger "Match in Paradise"-Mitbewohner an.

"Wildsau" Lydia Kelovitz und "Bauer sucht Frau"-Star Johannes Höfinger versuchen im Forsthaus ihr Glück.