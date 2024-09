Formel-1-Legende Gerhard Berger will mit 65 noch einmal heiraten

Seit über 15 Jahren ist Helene die Frau an der Seite von Formel-1-Legende Gerhard Berger (65), jetzt möchte er sich auch heiraten, wie er verriet. "Wir sind seit 15, 16 Jahren zusammen und werden in Kürze heiraten", so Berger in einem ORF-Interview mit Sportreporter Ernst Hausleitner.

Wann genau die Hochzeit stattfinden wird, hat er aber nicht verraten. Mit seiner Helene hat Berger bereits zwei Kinder (Tochter Ella und Sohn Johann) - insgesamt hat er übrigens fünf. Mit der Portugiesin Ana Corvo, mit der er von 1995 bis 2013 verheiratet war, hat er zwei Töchter, aus seiner Beziehung mit Rosi Troppmair entstammt seine Tochter Christina, die Bergers ältestes Kind ist.