Österreich-Besuch: US-Stars Kristen Bell und Dax Shepard machen Hallstatt unsicher

Die US-Schauspieler Dax Shepard und Kristen Bell sind nach Österreich gereist, um dem Formel-1-Rennen in Spielberg beizuwohnen. Da darf natürlich auch ein bisserl Sightseeing nicht fehlen, wie Fotos auf Bells Instagram-Account zeigen.

Das Hollywood-Paar besichtigte Hallstatt im Salzkammergut - und war sichtlich angetan von der malerischen Landschaft. "Hallstatt Österreich sieht genauso aus wie Arendelle", schrieb Bell unter eine Reihe an Fotos und ein Video in Anspielung an das fiktive Land, in dem die Abenteuer aus dem Animationsfilm "Die Eiskönigin" stattfinden.

Auch Shepard teilte einen gemeinsamen Schnappschuss vom Österreich-Besuch - und gab seine (bescheidenen) Deutschkenntnisse zum Besten. "Ich bin sehr glucklich! Ich fühle mich sexuell zu meinem Partner hingezogen", scherzte der Schauspieler.