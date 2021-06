Flugzeugabsturz: Warum Brigitte Kren einst unglaublich viel Glück hatte

Temperaturen wie in Bangkok, also beste Voraussetzungen für das richtige Urlaubsfeeling. Neun thailändische Restaurants in Österreich wurden mit dem weltweiten Gütesiegel ausgezeichnet, daher luden Botschafterin Morakot Sriswasdi und DITP-Direktorin (Department of International Trade Promotion) Onanood Phadoongvithee in den Garten des thailändischen Innenstadt-Restaurants Patara.

Schauspielerin Brigitte Kren denkt bei Thailand aber nicht zuerst an gutes Essen, Strand und Urlaub, sondern ist froh, dass sie noch am Leben ist.

Denn eigentlich hätte sie 1991 in der Lauda Air Boeing 767-300ER „Mozart“ sitzen sollen, die kurz nach dem Start in Bangkok abgestürzt ist. Alle Besatzungsmitglieder und die 213 Passagiere starben bei diesem Unglück.

Mit drei Freunden war Kren in Thailand, wollte unbedingt noch in Bangkok shoppen und konnte ihre Reisebegleiter überreden, den Rückflug zu verschieben. Was allen das Leben gerettet hat.

Schönere Erinnerungen, vor allem mit dem Restaurant Patara, hatte hingegen Ex-Thaiboxer Fadi Merza. Hat er doch just in diesem Restaurant seine Ines einst gefragt, ob sie seine Frau werden möchte.