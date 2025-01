10 Jahren nach Flucht: Ex-Dancing-Star Omar Khir Alanam kehrte nach Syrien zurück

Deutsch lernte er in nur wenigen Monaten durch Youtube-Videos und indem er einfach Leute auf der Straße in Gespräche verwickelte. Mittlerweile hält er Workshops ab, ist Poetry-Slammer, Kabarettist und Buchautor.

Jetzt wollte Alanam seine Familie wieder in die Arme schließen. "Es ist eine Reise voller Emotionen: viele Tränen der Freude, der Trauer und der Nostalgie", lässt er via Instagram wissen. Bereits am Flughafen in Istanbul hat er mehrerer Reisende getroffen, die ebenfalls wieder ihre Heimat Syrien sehen wollten. "Männer, die vor der Gewalt in ihrem Land geflüchtet waren und nun zu ihren Wurzeln zurückkehrten", so Alanam.