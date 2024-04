Festliche Flieger-Party am Flughafen

Exakt am 14. Juni 1954, wurde der zivile Flughafen offiziell eröffnet, das große 70-jährige Jubiläum wurde aber schon jetzt am Donnerstag in Wien/Schwechat gefeiert.

Und mit dabei war auch Zeitzeugin Emma Setzer (94), die bereits 1954 am Flughafen zu arbeiten begonnen hat.