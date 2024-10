Fesch in der (Nacht)Wäsch’: Promis wie Missy May und Lucas Fendrich im Pyjama

"Auf so eine Idee kommt nur der Manfred“, grinste Rock-’n’-Roll-Musiker Andy Lee Lang, der sich für diesen Anlass extra einen Pyjama gekauft hat.

Moment mal, Pyjama? Ja, denn Starfotograf Manfred Baumann lud, um seinen 18. Kalender zu präsentieren, Montagabend zur Promi-Pyjamaparty ins Wiener Lokal „La Crêperie“.

Die Models im Kalender, wie das deutsche Playmate Franziska Distler oder die US-Schauspielerin Maila Array Nahinu (bekannt aus „She Hulk“), kommen aber ganz ohne (Nacht)Wäsch’ aus, sind sie doch, wie von Baumann gewohnt, erotisch in Szene gesetzt. So auch sein Herzens- und Lebensmensch Nelly (sie feierte heuer ihren 50er), seit fast 28 Jahren an seiner Seite.

Die Promis im Pyjama: