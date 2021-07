Fadi Merza: Seine "Flucht" aus dem Spital auf eigenes Risiko

Der einstige Kampfsport-Weltmeister, der seinen letzten von rund 160 Fights am 6. Dezember 2014 bestritt, laboriert ja gerade im Spital nach einer Gehirnblutung (der KURIER berichtete): "Da dürfte eine Narbe aufgeplatzt sein. Vermutlich eine Langzeitfolge meiner Karriere im Ring. All die Fights sind eben nicht spurlos an mir vorübergegangen."

Fadi Merza (43), gebürtiger Syrer, der auch schon als "Dancing Star" seinen Mann gestellt hat, wurde anfangs von Arzt zu Arzt geschickt: "Keiner hat was gefunden. Dann entdeckte Dr. Schabus von der Wiener Privatklinik die Gehirnblutung. Nicht ungefährlich. Das kann auch schnell einmal schiefgehen. Jetzt bin ich bei den Barmherzigen Brüdern in der Abteilung von Professor Lang in besten Händen."