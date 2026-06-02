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Austropromis

Extrembergsteiger Reinhold Messner mit süßer Liebeserklärung an Frau Diane

Bergsteiger Reinhold Messner und Diane haben im Mai 2021 geheiratet.
02.06.2026, 11:51

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Ein älterer Mann im Anzug und eine Frau im weißen Kleid posieren gemeinsam vor einer dunklen Wand mit Logos.

Im "Ö3-Frühstück bei mir" beklagte die Ehefrau von Extrembergsteiger Reinhold Messner (81), Diane (45), noch, dass es dem Sportler anfangs schwer gefallen ist, seine Gefühle auszudrücken. Das habe sich aber mit der Zeit geändert.

Was Diane aus Liebe für Bergsteiger Reinhold Messner gemacht hat

Und wie sehr sich Messner auf diesem Gebiet verbessert hat, bewies er jetzt mit einer süßen Liebeserklärung via Instagram. Auf Englisch schreibt er da: "Du hast mir dein Wort gegeben, dass du mich nie alleine lassen wirst, dass du an meiner Seite bleiben wirst, egal, was passiert. Ich verspreche dir, so lange ich kann, werde auch ich an deiner Seite bleiben."

Auch den Altersunterschied von 36 Jahren thematisiert er. "So lange ich kann, werde ich versuchen, gesund und stark zu bleiben und mit dir als 'rope partner' weiterzugehen. Wir gehen gemeinsam, bis die Welt für mich still wird."

Ehefrau Diane: Leben mit Reinhold Messner ist ein Abenteuer und eine Herausforderung

Seinen Post beendet er mit den Worten: "Ich habe einfach gespürt, dass ich das sagen muss."

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