Extrembergsteiger Reinhold Messner mit süßer Liebeserklärung an Frau Diane

Im "Ö3-Frühstück bei mir" beklagte die Ehefrau von Extrembergsteiger Reinhold Messner (81), Diane (45), noch, dass es dem Sportler anfangs schwer gefallen ist, seine Gefühle auszudrücken. Das habe sich aber mit der Zeit geändert.

Und wie sehr sich Messner auf diesem Gebiet verbessert hat, bewies er jetzt mit einer süßen Liebeserklärung via Instagram. Auf Englisch schreibt er da: "Du hast mir dein Wort gegeben, dass du mich nie alleine lassen wirst, dass du an meiner Seite bleiben wirst, egal, was passiert. Ich verspreche dir, so lange ich kann, werde auch ich an deiner Seite bleiben."

Auch den Altersunterschied von 36 Jahren thematisiert er. "So lange ich kann, werde ich versuchen, gesund und stark zu bleiben und mit dir als 'rope partner' weiterzugehen. Wir gehen gemeinsam, bis die Welt für mich still wird."