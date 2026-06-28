Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Ex-Victoria's-Secret-Model Nadine Leopold wird Mama
Das Model aus Kärnten hat auf Instagram Babybauch-Fotos gepostet und damit ihre Schwangerschaft verkündet.
2022 hat das ehemalige Victoria's-Secret-Model Nadine Leopold (32) ihren Verlobten Andrew Barclay in einer märchenhaften Zeremonie geheiratet.
Jetzt war es an der Zeit für den nächsten Schritt. Die gebürtige Kärntnerin postete auf ihrem Instagram-Profil eine Reihe an Fotos mit Babybauch.
Dazu schreibt sie: „The best is yet to come“ („Das Beste kommt erst noch“.)
Kommentare