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Austropromis

Ex-Victoria's-Secret-Model Nadine Leopold wird Mama

Das Model aus Kärnten hat auf Instagram Babybauch-Fotos gepostet und damit ihre Schwangerschaft verkündet.
28.06.2026, 09:28

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Eine Frau in einem eleganten, roten Abendkleid posiert in einem luxuriös eingerichteten Hotelzimmer vor einem Doppelbett.

2022 hat das ehemalige Victoria's-Secret-Model Nadine Leopold (32) ihren Verlobten Andrew Barclay in einer märchenhaften Zeremonie geheiratet.

Fotos: So romantisch hat Topmodel Nadine Leopold geheiratet

Jetzt war es an der Zeit für den nächsten Schritt. Die gebürtige Kärntnerin postete auf ihrem Instagram-Profil eine Reihe an Fotos mit Babybauch.

Dazu schreibt sie: „The best is yet to come“ („Das Beste kommt erst noch“.)

Kärnten Instagram Schwangerschaft
kurier.at, SW  | 

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