Ex-Ski-Queen Lizz Görgl macht beim "Supertalent" mit

Unter Tränen gab sie 2017 das Ende ihrer Karriere bekannt. Gleichzeitig startete sie aber eine neue. Ihre große Leidenschaft ist nämlich das Singen.

"Mit meinem sportlichen Karriereende, habe ich nun Zeit mich meiner zweiten großen Leidenschaft zu widmen. Bei meiner Abschlusspressekonferenz im Juni 2017 stellte ich meine Debütsingle vor: ,It´s up to you!' Selbst getextet und mit-komponiert erzählt sie vor allem von mir und meinem Leben als Skirennläufern und Mensch", so Görgl.

So klingt ihr neuer Song "Bleib kurz stehen"