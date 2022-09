Ex-Mister-Austria Philipp Rafetseder: Wenn die Stimmung kocht, fliegen die T-Shirts"

Der Mister Austria 2016 war immer schon musikbegeistert, hatte klassischen Klavierunterricht und sang auch im Chor. 2017 stieß er zur Band, die damals noch "The Gandmas" hieß. Auftritte bei "Das Supertalent" auf RTL, im ZDF-"Fernsehgarten" oder eben bei Silbereisen zeigten, hier gibt’s nicht nur was für die Ohren, sondern auch was fürs Auge.