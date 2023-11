Ex-Chefermittler Ernst Geiger: "Es gibt keine schönen Morde mehr"

In den Schlaf verfolgt den ehemaligen Chefermittler heute aber nichts mehr. "Jetzt nach der langen Zeit lösen sich die Bilder und ich träume heute nicht mehr davon", sagt er.

Wiener Kripo in der Nazizeit

"Man sieht tief in die menschliche Seele und in die menschlichen Abgründe hinein. Und da legt man sich dann doch einen anderen Blick auf den Menschen zu als jemand anderer, der nicht so intensiv mit den schlechten Seiten des Menschen befasst ist."

Intensiv befasst hat er sich jetzt auch mit der Wiener Kripo in der Nazizeit und das in seinem 4. Buch "Berggasse 41" zusammengefasst. "Das hat drei Jahre gedauert und der Großteil war Arbeit in Archiven. Es hat noch niemand zuvor ein Buch über die Kriminalpolizei in der Zeit geschrieben. Über die Gestapo gibt es schon einige Informationen, aber da musste ich Pionierarbeit leisten, von der Pike auf die Quellen erforschen und das ist wirklich viel, viel Arbeit."