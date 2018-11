Erbitterter Kampf um begehrte Moschino & H&M-Kollektion

Jetzt gibt es die hippen Teile natürlich auch in Österreich. Dienstagabend wurde zum exklusiven Pre-Shopping-Event ins MAK in Wien geladen. Kaum öffneten sich die Tore des Pop-Up-Stores hieß es „schnell sein“. Die geladenen Gäste stürmten zu den Präsentationstischen und Kleiderstangen und nahmen mit, soviel sie tragen konnten. Etwas entspannter gingen es da die Promis wie Victoria Swarovski, Geigerin Lidia Baich oder Schauspielerin Julia Cencig an.