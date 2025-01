Enthüllt! In diesen Roben werden die Tänzerinnen am Wiener Opernball glänzen

Neben der Eintrittskarte ist wohl das Wichtigste am Opernball-Abend (am 27. Februar) das perfekte Kleid. Am Freitagabend präsentierten die Solotänzerinnen der Wiener Staatsoper beim sogenannten Couture Salon im Hotel Bristol (vorerst zum letzten Mal, da bis Weihnachten 2027 umgebaut wird) schon einmal, was sich die Designerinnen Dorzh Ayushin, Olga Chapiro und Cindy Fodor für sie überlegt haben.