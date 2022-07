Endlich wieder tanzen: Promis feierten beim Sommernachtsball in Wien

Was die Farbe Weiß aus modischer Sicht bedeutet, verriet, Designer Niko Niko: "Wir haben jetzt Sommer und da passt Weiß. Sonst passt ein weißes Kleid eher nicht zu einem Ball, weil das nur Debütantinnen tragen, aber heute sind wir alle Debütanten", lachte er.

Auch Profi-Boxerin Nicole Wesner konnte wieder einmal so richtig durchatmen: "Ich freue mich, weil es sich so nach Normalität anfühlt. Alle sind auch so leicht und beschwingt. Ich habe im Sommer auch total gerne helle Töne, nachdem man im Winter eh nur Blau und Schwarz tragen kann".

Die prominenten Gäste: