Endlich 30! Conchita freut sich über ihren runden Geburtstag

Das große Gesangstalent feiert genau heute seinen 30. Geburtstag. Als Tom Neuwirth kam er in Gmunden in Oberösterreich zur Welt, wuchs in Bad Mitterndorf auf, nahm 2006 an der dritten Staffel der ORF-TV-Castingshow Starmania teil, 2007 gründete er zusammen mit Falco Luneau, Johannes „Johnny“ K. Palmer und Martin Zerza die Boyband jetzt anders! (die sich dann auch gleich mal wieder auflöste).