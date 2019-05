Elisabetta Canalis ist in Wien - Paris Hilton war auch da

Da ist ja im Moment ganz schön viel los in der Wiener Innenstadt. Die italienische Schauspielerin und die Ex von George Clooney, Elisabetta Canalis, ist in der österreichischen Hauptstadt, weil sie die Werbetrommel für die italienische Deo-Marke "Borotalco" rühren soll.

Beim Medien-Event im Hotel SO/ Vienna erinnerte sie sich auch an ihren letzten Wien-Aufenthalt: Das war am Opernball 2015 - als Stargast von Richard Lugner. "Oh ja, das war, als alle meinen Nippel gesehen haben", lacht sie laut auf.