Einprägsame Weihnachtserinnerungen von Karl Schranz und Co

Helene von Damm

Im niederösterreichischen Heimatort Hausmening erlebte die spätere US-Botschafterin in Österreich als Sechsjährige im Sinn des Wortes eine „Bomben-Bescherung“. Denn unmittelbar davor gab’s Fliegeralarm und das „Christkind“ musste warten: „Wir rannten runter zur Ybbs in den dunklen, engen und feuchten Schacht. Statt Weihnachtsstollen hieß es also ,In den Weihnachts-Stollen!‘ – Und trotzdem waren wir glücklich. Wir wussten ja nicht – wie die Kinder heute –, was es allesan Prachtvollem gibt.“