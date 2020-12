Eine Schüssel voll mit Politikern

Von RICHARD GRASL

Es gibt ja Karikaturen, über die man sich ärgert, doch mit dieser hatte der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig sichtlich Freude. Denn sie erinnert an seinen ersten Wahlsieg im Oktober und dient jetzt auch einem guten Zweck. Die überlebensgroße Zeichnung des KURIER-Karikaturisten Michael Pammesberger wird nämlich ab sofort für die ORF-Spendenaktion „Licht ins Dunkel“ versteigert. Die Entstehungsgeschichte: Anlässlich der Wien-Wahl und für das KURIER-Stadtstudio „Pods & Bowls“ zeichnete Pammesberger die Spitzenkandidaten in einer großen Schüssel. Nur Heinz-Christian Strache sitzt außerhalb. Offenbar hatte der Zeichner schon geahnt, dass Strache es nicht in den Gemeinderat schaffen werde.