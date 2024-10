Ein "Walzer-Oscar" für Benimm-Papst Thomas Schäfer-Elmayer

Große Namen wie Zubin Mehta, Otto Schenk, Riccardo Muti, Eliette von Karajan, Renate Holm oder Heinz Zednik haben ihn schon bekommen, den "Goldenen Johann Strauss", auch "Walzer-Oscar" genannt.

Jetzt darf sich auch Benimm-Papst Thomas Schäfer-Elmayer über die goldene Trophäe freuen. "Johann Strauss wird nach wie vor in erster Linie mit der Walzermusik identifiziert – er, der Walzerkönig. Seit mehr als 200 Jahren wird der Walzer praktiziert und ist weltweit bekannt und beliebt. Und sein größter Komponist ist Johann Strauss. Johann Strauss und der Walzer sind somit untrennbar miteinander verbunden", so Präsident Peter Widholz in seiner Laudatio.

"Der Walzer ist ein bedeutendes Kulturgut Österreichs, das weitergegeben werden muss. Hierbei kommt den österreichischen Tanzschulen eine große Bedeutung zu. Die bekannteste und renommierteste von ihnen ist die Tanzschule Elmayer. Thomas Schäfer-Elmayer ist der Repräsentant der österreichischen Tanzkunst schlechthin, und das nicht nur in unserem Land, sondern weltweit. Über Jahrzehnte hinweg hat er diesen Tanz im In- und Ausland präsentiert und damit große Dienste für unser Land und diese Musik geleistet."